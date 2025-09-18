Naza confondu avec Neymar au Parc des Princes, Internet en fou rire

Quand les fans veulent chasser des photos de stars, ils font n'importe quoi et confondent Neymar avec Naza...

La première journée de Ligue des Champions est toujours en cours. Avec cette nouvelle formule, on a droit à non pas deux, mais trois soirs de football de haut niveau d'affilée, et ça fait plaisir. Avant-hier, les marseillais s'inclinaient valeureusement sur la pelouse du Real Madrid, avec un beau signe Jul de Timothy Weah lors de son but. Et hier soir, c'est le PSG qui a éclaté l'Atalanta sur un score de 4 à 0. Si ce qui s'est passé sur le terrain est clairement mémorable, en tribunes aussi, on a bien rigolé : Naza a été confondu avec Neymar.

Oui, vous avez bien lu : le "Gros bébé", une des personnalités les plus drôles de notre rap français, qui a récemment fait le buzz avec ses parodies de La Fouine ou de Kery James, était en tribunes pour voir le match du PSG, en compagnie de Gradur, son gars sûr. Et sur Twitter, un compte de fans du PSG a posté une photo de Naza en tribunes, avec en légende "Neymar et Dembele lors du match PSG-Atalanta". Evidemment, la photo a fait le tour de Twitter, et a même été retweetée par Naza lui-même.

We Neymar ca doit etre sa jpense 🤣🤣🤣 https://t.co/uB3bFyaTG4 — N A Z A 🤙🏾 (@NazaBomaye) September 17, 2025

"Ouais Neymar ça doit être ça jpense", a écrit l'artiste, visiblement très amusé par cette erreur. Dans les commentaires, ça s'est évidemment déchaîné à base de jeux de mots douteux : "Nazmar", ou encore "Neylard", bref, vous savez comment sont les gens sur Twitter. Dans tous les cas, ce qui était important hier soir, c'est la prestation XXL livrée par le PSG, qui recommence sa nouvelle saison de Ligue des Champions avec une véritable solidité tactique. Les prochains matchs promettent d'être intéressants.