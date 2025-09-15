Gims prend la parole pour la Palestine en pleine Fête de l'Humanité

Le chanteur a pris quelques instants pendant son concert pour sensibiliser le public sur le drame que vivent actuellement les palestiniens.

Un drame est toujours en cours en Palestine, avec l'armée israélienne qui semble forcer les habitants de Gaza à quitter les lieux. A côté de ça, une famine est actuellement en cours et plus généralement, plusieurs spécialistes s'accordent pour dire qu'un génocide a actuellement lieu dans la bande de Gaza. Plusieurs artistes ont décidé de prendre position dans le rap français : Youssef Swatt's a même décidé de partir sur Gaza. Cette semaine, c'est Gims qui s'est aussi illustré, en prenant la parole sur le sujet pendant son concert à la Fête de l'Humanité.

J'vois plein de drapeaux palestiniens. C'est magnifique. Ca va peut-être rien changer ce soir [...] Il se passe des choses terribles, aujourd'hui, comme hier, comme avant. C'est un génocide qui se passe. Il faut le dire. Faut pas avoir peur de le dire. [...] C'est un massacre, un génocide. C'est Gims qui le dit, c'est un génocide.

Le dimanche 14 septembre, Gims était à l'affiche de la grande scène de la Fête de l'Humanité. Devant un public extrêmement nombreux, l'ancien membre de la Sexion d'Assaut a tenu a faire un petit discours sur le drame qu'est en train de vivre le peuple Palestinien, en essayant notamment de sensibiliser les plus jeunes sur la question, raison pour laquelle il se met lui-même en avant dans son discours, quand il déclare : "c'est Gims qui le dit".

Après cette prise de parole, retour aux affaires et il a immédiatement trouvé une transition pour lancer un de ses tubes de l'année dernière : "Ciel", auquel le public a visiblement été très réceptif. Ce n'est pas tous les jours qu'un rappeur prend la parole sur un sujet politique devant une foule aussi grande, et Gims ne nous avait pas habitués à ça, même s'il n'hésite pas à mettre en avant les causes humanitaires qui lui tiennent à cœur. En tout cas, c'est courageux de sa part, vu le climat actuel qui est très tendu sur la question en France.