Les restes de joints de Snoop Dogg atteignent 126 000 euros aux enchères

En même temps les blunts de Snoop c'est tout simplement légendaire !

Alors ça, on ne pouvait pas tomber sur une news plus dingue aujourd’hui. Quand on parle de rappeur qui fume et roule des joints comme une légende, le premier nom qui sort c’est forcément Snoop Dogg. Le boss de la West Coast avait déjà montré son talent quand il a roulé un joint pour Ed Sheeran… en seulement 15 secondes chrono.

Ces derniers temps, l’icône a fait parler de lui pour des raisons moins cool, entre des polémiques sur des propos homophobes – pour lesquels il s’est ensuite excusé – et des politiques en Australie qui demandent son exclusion des AFL 2025. Mais cette fois, Snoop a surpris tout le monde en se lançant… dans l’art.

À Beverly Hills, il a inauguré une galerie baptisée The Joint Venture. Le concept ? Proposer des tableaux réalisés à partir des restes de joints du rappeur. Ces créations font partie de la série Ashes to Art, et elles affolent déjà le marché.

La pièce la plus marquante, intitulée Snoop Doggy Dogg Genesis Burn, a atteint la somme hallucinante de 59 800 euros. On y retrouve le célèbre mugshot du rappeur accompagné d’un mégot sous plexiglass.

Derrière ces œuvres, on retrouve Érica Kovitz, épouse du galeriste, qui explique la démarche :

« Un mégot n’est pas une fin, c’est une signature. Une couronne discrète sur un moment. Un souffle entre deux empires. Ces fragments de rituel créatif sont préservés pour les générations futures, offrant un aperçu rare des instants personnels derrière une carrière légendaire (…) L’art a toujours capturé des moments d’histoire de notre société. Chaque pièce contient un fragment de l’univers de Snoop, pas seulement de la fumée, mais aussi de l’histoire, de l’énergie et de l’héritage, figés dans le temps. »

Résultat ? Le projet cartonne et les ventes explosent, avec un total de 126 000 euros récoltés sur les premières enchères. Et ce n’est que le début : Snoop Dogg a confirmé qu’il continuerait de collaborer avec l’équipe artistique derrière cette série unique.

Le rappeur prouve encore une fois qu’il sait transformer n’importe quel détail de sa vie en un business, et surtout en une véritable œuvre d’art.