NBA Youngboy insulte Lil Durk en plein concert : "tu es une balt*ingue"

NBA Youngboy n'a pas retenu ses mots,

Il s'était tenu plutôt calme depuis sa sortie de prison au milieu de l'année 2025. Gracié par Donald Trump, NBA Youngboy était en train de bosser sur son nouvel album, mais il en a finalement sorti deux cet été, et est désormais de retour au charbon, enchaînant les scènes et les sessions studio. En parlant de scène, le rappeur était justement en concert à Houston ce weekend, et il en a profité pour insulter violemment Lil Durk pendant son concert, en lui disant qu'il était une "baltringue".

"Pussy ass nigga", voilà les mots exacts utilisés par NBA Youngboy à l'encontre de Lil Durk pendant son concert. D'autres insultes ont également été proférées par le rappeur, mais la qualité sonore de la vidéo ne permet pas de comprendre clairement ce qu'il dit, puisqu'il crie un peu dans son micro et parle très vite. L'artiste de Bâton Rouge relance ainsi sa rivalité, qui avait été très médiatisée il y a quelques mois, avec Durkio, alors même que les choses semblaient s'être calmées.

Un clash qui a commencé il y a plusieurs années, et qui avait pris des sales proportions, au moment où NBA Youngboy avait notamment dit à Durk que le seul moment où il a eu du buzz dans sa carrière, c'est quand son pote King Von s'est fait fumer. En attendant, il fait bien de profiter que Durk soit encore en prison en attente de son procès pour l'insulter, car quand il ressortira, ça risque d'être mouvementé !