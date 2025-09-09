Diddy accusé d'avoir mis un contrat à 1 million$ sur 2Pac et Suge Knight

Près de 30 ans après le meurtre de 2Pac, l'affaire continue de faire parler. Dans des documents récemment ressortis, Keefe D balance que Diddy aurait proposé un million de dollars pour se débarrasser de Tupac et Suge Knight.

Keefe D relance la bombe

On pensait avoir tout entendu sur la mort de Tupac Shakur, abattu à Las Vegas en 1996. Mais Duane “Keefe D” Davis, figure du South Side Crips et inculpé dans cette affaire, remet de l’huile sur le feu. Selon des propos tenus en 2008-2009, il affirme que Sean “Diddy” Combs avait déclaré “qu'il donnerait n'importe quoi pour la tête de ces types" et aurait mis une prime d’1 million de dollars sur la tête de Pac et de Suge Knight.

À l’époque, la rivalité East Coast / West Coast est à son paroxysme. Death Row Records domine la scène avec Pac, pendant que Bad Boy et Diddy règnent à New York. Dans ce contexte tendu, l’idée d’un “contrat” lancé par Puff Daddy renforce la légende sombre de cette guerre qui a marqué l’histoire du rap.

Diddy nie et reste hors de cause

Face à ces accusations, Diddy réagit sans attendre : il parle de “mensonges sans fondement” et rappelle qu’il n’a jamais été suspect dans l’enquête sur le meurtre de Tupac. Les autorités du Nevada confirment d’ailleurs qu’il n’a jamais été dans leur ligne de mire.

De son côté, la crédibilité de Keefe D fait débat. L’homme a déjà reconnu avoir enjolivé certains passages de son livre Compton Street Legend. Résultat : difficile de savoir où finit la vérité et où commence le storytelling.

Près de 30 ans après, la mort de Tupac reste un mystère entouré de théories et de rumeurs. L’idée d’un contrat posé par Diddy choque et intrigue, mais aucune preuve ne vient l’appuyer. Une chose est sûre : la légende de Pac continue de hanter l’histoire du rap.

Ophélie Ruffini