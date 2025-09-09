Line Renaud fan de Damso : "Je l'aime beaucoup... !"

La chanteuse, meneuse de revue et actrice Française de 97 ans a affirmée dans une interview TF1, son attirance pour le rappeur Damso !

Line Renaud, 97 ans, légende vivante de la chanson et du music-hall français depuis les années 40. Connue pour ses grands succès comme "Ma cabane au Canada", mais surtout devenue une figure emblématique de la lutte contre le sida depuis les années 80 avec son association "Ensemble contre le Sida". Toujours active et respectée, elle incarne l'élégance et l'engagement humanitaire à la française. Dans une interview donnée fin août pour "50 minutes Inside" sur TF1, Line crée le choc de la présentatrice en affirmant son attirance pour le rappeur Damso !

"J'aime beaucoup !"

Tout le monde a senti l'émerveillement de Line en écoutant le titre "Grand soleil" à l'antenne de TF1, un titre inédit orchestré et interprété par Damso, avec la participation exceptionnelle de 18 artistes issus des scènes rap et pop actuelles ainsi qu’une chorale gospel qui unissent leurs voix pour faire entendre un message de solidarité et de combat.

Sorti le 14 mars 2025, ce titre caritatif dont tous les bénéfices sont reversés à Sidaction prend le relais de "Sa raison d'être" de Pascal Obispo (1998) et marque l'intégration de la musique urbaine dans le combat de l'association.

Elle qualifie également le rappeur de "charmant et bien élevé" et affirme même qu'il serait déjà venu dans sa maison à Reuil-Malmaison. De quoi laisser planer le doute sur leur relation...