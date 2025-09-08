Booba s'en prend violemment à Sadek, Gims et Rohff

Le Duc n'a pas chômé pendant son weekend.

On croyait Booba dans une bonne vibe, depuis que Pope Dany l'a couronné en tant que meilleure plume de l'histoire du rap français. Mais finalement, pas du tout : Kopp reste le même clasheur agressif, qui n'hésite pas à allumer tous ceux qu'ils n'aiment pas ou qui font des plus gros chiffres que lui. Il l'a encore prouvé ce weekend. Alors qu'il était pourtant programmé dans divers festivals, notamment le "Hypnotize" à Bordeaux, il a tout de même trouvé le temps d'allumer violemment Sadek, Rohff et Gims, toujours via son compte Twitter.

On ne change pas les bonnes vieilles habitudes : dès qu'il a un peu de temps libre, Booba en profite pour allumer la concurrence. C'est évidemment Gims qui en a pris pour son grade en premier. B2O a reposté des vidéos d'un concert récent de Meugi, dans lequel il explique l'histoire du fan qui était venu arracher ses lunettes en sortie de showcase. Kopp a accompagné les vidéos d'un second tweet, dans lequel il demande : "Raconte nous maintenant l'histoire du caca...", en faisant référence à des images que vous avez probablement tous vues cet été.

.@GIMS raconte nous maintenant l'histoire du caca... — Booba (@booba) September 7, 2025

Ensuite, c'est Rohff qui est devenu la cible de Booba, qui a posté une capture d'écran de son nombre de streams pour son nouveau titre "Noirabe". Un nombre pas très élevé, puisque le titre a apparemment fait 106 417 streams, ce qui est assez peu. Cependant, étant donné que le clip a déjà fait 5 fois plus de vues que ça sur Youtube, on imagine que Kopp a dû choisir une plateforme très peu utilisée en France, du genre Apple Music, pour troller son concurrent, alors que sur les autres plateformes le morceau s'en sort mieux.

.@rohff 100.000 streams 🙌🏾 ( le single d'or est à 15 millions de streams ) Force à toi Padré du rap game. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/OR6QuVhEB0 — Booba (@booba) September 7, 2025

Enfin, c'est Sadek qui finit par s'attirer les foudres du Duc, à cause d'une vidéo postée récemment dans laquelle le rappeur parle du fait que l'homme est réellement la plus grande menace pour les espèces vivantes de la planète, confortablement assis sur son bateau. En légende pour accompagner le titre on peut lire : "On parle d'un mec qui a un anneau gastrique car il s'empiffre comme un porc". Clairement pas son clash le plus inspiré, avec en plus de ça un faute dans le tweet, mais en tout cas on peut dire que Booba a trouvé de quoi s'occuper ce weekend !