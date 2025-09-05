Joeystarr victime d'un cambriolage, le butin estimé à 100 000 euros

Joeystarr a déposé plainte après s'être fait dérobé 100 000 euros de montres de luxe.

Les histoires de cambriolage continuent à se multiplier autour du rap français ! Il y a quelques mois, c'est Landy qui était accusé, à tort, d'avoir participé au cambriolage dans l'ancien domicile d'Inoxtag. Cette semaine, on apprend que c'est Joeystarr qui a été lui-même victime d'un vol, sans effraction, pour lequel il a porté plainte le 1er septembre. Un cambriolage qui a eu lieu à son domicile, un appartement situé dans le 10ème arrondissement parisien, où il est installé depuis très peu de temps avec sa compagne Pauline Latchoumanin. D'après l'ancien rappeur, le butin s'élève autour de 100 000 euros.

La plainte a été déposée au commissariat du Xème arrondissement et quelques éléments du dossiers ont fuité dans la presse. On apprend notamment que les voleurs se sont introduits dans l'appartement par une fenêtre ouverte, sans effraction donc, entre deux et trois heures du matin alors que la compagne de Joeystarr était présente, mais pas le rappeur. Elle les a mis en fuite en se réveillant, mais ils ont tout de même eu le temps de dérober un joli butin. Le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête.

On dirait bien que les cambrioleurs sont de plus en plus vifs et affûtés, car cela faisait à peine 4 mois que le couple vivait dans l'appartement lorsque le cambriolage a eu lieu, l'information a donc circulé rapidement. C'est le deuxième District de Police Judiciaire qui mènera l'enquête. On espère qu'ils y mettront de la bonne volonté, même si Joey n'avait pas été très tendre avec l'uniforme bleu dans "Police" en 1993 !