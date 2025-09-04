Soso Maness balance un gros projet avec 10 rappeurs !

Et tout se passera dans une villa !

Depuis quelque temps, Soso Maness a mis sa carrière musicale entre parenthèses. Le rappeur marseillais, qui a offert un feat avec Intouchable, n’a pas sorti de son solo depuis un bon moment. Mais ce silence ne veut pas dire inactivité. Bien au contraire : l’artiste multiplie les initiatives en dehors du rap.

Entre cinéma, projets personnels et ses lives sur Twitch, Soso Maness ne chôme pas. Sur la plateforme, il s’est d’ailleurs imposé comme une personnalité suivie, notamment grâce à son concept du détecteur de mensonge avec des rappeurs, qui va marqué les esprits prochainement.

Mais ce n’est pas tout. Le marseillais prépare également un énorme événement au Stade Vélodrome, où il compte réunir rappeurs et sportifs pour un classico… pas en musique cette fois, mais bien en football ! Un projet qui promet déjà d’attirer les foules.

Et récemment, Soso Maness a lâché une annonce qui risque de faire beaucoup parler. Son nouveau concept s’intitulera "L’Arène". Le principe ? 10 rappeurs enfermés dans une villa, qui devront s’affronter autour de 10 épreuves inédites. Pour le moment, seul un teasing a été diffusé : aucune date de sortie ni les noms des rappeurs participants n’ont encore été révélés.

Une chose est sûre : Soso Maness prouve encore une fois son envie de se diversifier et d’apporter du divertissement dans le rap, un univers qui manque souvent de concepts originaux. Avec "L’Arène", le Marseillais pourrait bien frapper un grand coup et créer l’événement.