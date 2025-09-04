Naza : sa folle parodie de Kery James sur "Patrimoine du Ghetto" enflamme les réseaux

Naza est clairement un des gars les plus drôles du rap game français, et il vient de le prouver encore une fois avec cette parodie.

On le sait, Naza est désormais limite plus connu pour ses vidéos drôles et virales sur les réseaux sociaux que pour sa musique. Même si l'artiste, rappeur/chanteur de Creil, continue à faire des tubes assez régulièrement, niveau humour sur le web, c'est le numéro 1 indiscutable. Aprèsa voir tué tout le monde de rire avec son imitation de La Fouine et son "hashtag flow" en compagnie de Gradur, il y a quelques mois, cette semaine, c'est Kery James qui a droit à sa parodie. Et pas n'importe laquelle : celle d'un des morceaux les plus marquants du rap français, "Patrimoine du Ghetto" avec Mac Tyer. Une fois de plus, le bail est trop drôle.

On n'est pas toujours trop fans des parodies de rappeurs, surtout quand elles sont faites par des types du genre "La Palmashow" dont on peut douter de la bienveillance vis-à-vis du mouvement rap (même si pour le coup, celle du S et du J est une masterclass). Mais pour Naza, on sait que c'est un bousillé de musique, et en particulier de rap français. Il le prouve encore une fois cette semaine avec sa parodie de Kery James et et Mac Tyer sur "Patrimoine du Ghetto", en compagnie de son pote (dont on ne connait pas le nom, mais big up à lui, il est fort).

Si la vidéo a fait le tour du Web en tant que parodie de "Patrimoine du Ghetto", on retrouve aussi à certains moments l'ambiance de "L'impasse" avec Béné. Deux morceaux qui ont des similitudes, avec une espèce de dialogue entre deux gars de quartier. En tout cas, on reconnait bien les intonations de voix, et le Naza qui se lève direct quand il entend le mot repas, ça nous termine.