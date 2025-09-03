Fianso : pour lui, "Quelques gouttes suffisent" d'Arsenik est le meilleur album du rap français

Fianso a envoyé plein d'éloges aux deux frères du 95, Calbo et Lino.

Depuis qu'il s'est lancé à plein temps dans son activité d'acteur, ce n'est pas si souvent qu'on a la chance d'entendre Fianso parler de rap. Et c'est bien dommage, car son point de vue sur le rap français et sur l'industrie musicale est toujours très intéressant. A l'occasion de la sortie de son film "Le Roi Soleil", où il joue un des rôles principaux, Fiansoman était invité de la nouvelle émission de Mehdi Maizi sur France Inter, "A la régulière". Et il en a profité pour envoyer plein de compliments à Arsenik et à leur album culte, "Quelques gouttes suffisent".

Dans l'émission, il y a un moment "recommandations musicales", et Fianso a donc recommandé chaudement l'album classique "Quelques gouttes suffisent" d'Arsenik, sorti en 1998, en le qualifiant même de "meilleur album de rap français".

Pour moi, c'est le meilleur album de l'histoire du rap français. Voilà. De 1 à 16, y a rien à jeter, tout rentre. Lino c'est chirurgical, du millimètre [...] tous les souffles, tous les laybacks, les rimes foutues sur la mesure d'après, les refrains sont incroyables, Djimi Finger est incroyable à la prod.

Il continue en détaillant qu'il a une admiration particulière pour Lino, qu'il qualifie "d'orfèvre", de Ronaldo, de Messi, même sur ses albums en solo comme "Requiem" ou "Paradis Assassiné". D'un point de vue objectif, on ne peut pas vraiment donner tord à Fianso : la maîtrise des deux frères du 95 sur l'album d'Arsenik est littéralement hallucinante, les thèmes abordés sont toujours aussi actuels, les punchlines sont tellement bien écrites, bref, un vrai classique, qu'on vous recommande nous aussi !