Drake trolle Rick Ross et répond aux rumeurs de "BBL" et de chirurgie esthétique

Drizzy passe en mode "opération de comm" pour reconquérir son public, et c'est plutôt efficace.

Depuis un bout de temps, l'année 2024 environ, Drake fait plus parler de lui pour ce qu'il fait en dehors de la musique, que pour sa musique. Mais ça pourrait bien changer dans les mois qui viennent, puisqu'il est actuellement en train de préparer son retour avec un nouvel album solo, "Iceman", qui devrait voir le jour prochainement. En attendant, le rappeur est en opération de comm, avec pour objectif de reconquérir son public. Il en a également profité pour allumer Rick Ross, et répondre aux rumeurs de BBL et de chirurgie esthétique le concernant.

Comme vous le savez, son statut a été malmené après sa défaite dans son clash contre Kendrick Lamar et il doit se refaire une réputation. Surtout après le procès un peu étrange lancé contre Universal, qui lui donne une image de mauvais perdant. Drake a donc donné une interview pour aYoutubeuse Bobbi Althoff, qui n'a pas hésité à poser les questions qui fâchent, notamment sur les clashs. Pendant la discussion, les deux personnes buvaient du rosé, et Drake avait opté pour un "ice rosé" (ou rosé piscine en français). La Youtubeuse a alors déclaré : "je n'avais jamais vu quelqu'un boire du ice rosé". Drizzy a alors sauté sur l'occasion :

Tu n'avais jamais vu de Ice Rosé ? Demande à tous les bijoutiers de Miami qui vendent des faux diamants.

Un tacle directement destiné à Rick Ross, qui l'avait clashé en 2024 en profitant du fait que Kendrick avait déjà ouvert les hostilités avec Drake. Dans sa phrase, Drizzy laisse sous-entendre que Rick Ross, dont le surnom est "Rozay", porte des faux bijoux. Ce n'est pas le seul sujet "polémique" abordé pendant l'interview : les rumeurs de chirurgie esthétique qui entourent le rappeur sont également venus sur le tapis. Mais l'artiste a répondu à tout ça avec beaucoup d'humour, en niant les rumeurs de chirurgie aux abdos, et en plaisantant sur la BBL :

Les gens disent aussi que j'ai fait une BBL non ? Ils m'appellent BBL Drizzy. Je ne sais pas si mon cul avait l'air incroyable quand je suis rentré ici, qu'est-ce que t'en penses ?

Une belle manière de balayer les rumeurs, même si on n'est pas sûrs que ça suffise à calmer internet. En tout cas, Drake a l'air en forme, et on espère que son album solo sera à la hauteur de l'attente, car sinon, ça risque de signer la fin de sa hype !