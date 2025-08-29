Drake : son magasin OVO à New-York vandalisé à coups de marteau

Franchement, plus personne ne respecte Drake c'est une dinguerie.

Le statut de Drake a complètement changé ces derniers mois. Alors qu'il était pendant un moment dans la discussion des "GOAT", la défaite dans le clash face à Kendrick Lamar, puis le procès contre UMG qui a suivi, ce qui lui donne une image de mauvais perdant, tout ça a considérablement diminué sa cote dans le rap US. Les gens semblent de moins en moins respecter Drizzy, et cette semaine on apprend même qu'un de ses magasins OVO à New-York a été vandalisé à coups de marteau.

Les forces de l'ordre ont en effet arrêté cette semaine une femme qui aurait causé plusieurs milliers de dollars de dommages au magasin OVO de Manhattan. C'est TMZ qui a révélé l'information, et certaines images ont fuité sur le web. On y voit une femme péter un plomb, et commencer à s'attaquer à tout ce qui lui passe sous la main. Elle jette notamment pas mal de produits à terre, avant de finalement sortir un marteau de son sac et commencer à briser les vitres du magasin.

La police affirme également qu'elle a tenté de mettre le feu à un établissement. Elle a apparemment été identifiée en tant que Shauna Stoner, habitante du Queens, et ses agissements auraient été motivés par le fait que, selon elle, Drake lui aurait "volé" des designs pour certains de ses produits OVO. Elle aurait donc voulu se rendre justice elle-même, mais va désormais devoir comparaître devant la justice. En tout cas, entre cette attaque sur son magasin, et les fusillades qui ont eu lieu l'année dernière devant son domicile, on dirait que Drizzy n'est plus en sécurité nulle part au Canada ou aux Etats-Unis !