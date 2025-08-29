Rohff enflamme les réseaux avec son nouveau titre "Noirabe", Booba l'allume

Housni vient de dévoiler son nouveau titre, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait réagir !

Depuis l'avènement des réseaux sociaux, on a pu se rendre compte d'une chose : Rohff n'est peut-être pas le meilleur communiquant sur les réseaux. On se souvient notamment de pétages de plombs assez fous dans les années 2000/2010. Mais il faut lui reconnaître une chose : lorsqu'il s'agit de répondre en musique, le rappeur du 94 fait souvent mouche. Après des polémiques un peu nauséabondes cet été, sur fond de racisme, et d'islamophobie, Housni a décidé de répondre à tout ça par un nouveau morceau, "Noirabe", qui vient de sortir, et il y a des choses à dire !

Le clip de "Noirabe" et le morceau sont donc sortis dans la journée d'hier et déjà, beaucoup de réactions ont fusé sur Internet. Il faut dire que le morceau a tout pour faire réagir, notamment la thématiques principale, puisque le titre a été écrit en réponse à des abrutis qui accusaient Housni d'être plus proche des arabes et des muslims que des noirs alors qu'il était Comorien. Plutôt que de se défendre face à ces bêtises, Rohff assume pleinement son identité, une identité complexe, plurielle : à la fois musulman, comorien, africain, français du 94, tout ça en même temps, n'en déplaisent à ceux qui veulent diviser et qui font le jeu du système.

Au niveau du message, donc, c'est plutôt réussi. Musicalement, on n'est peut-être pas sur le classique de l'année mais c'est très cohérent avec l'œuvre d'Housni, et ça ne sonne pas trop daté, tout en ne versant pas dans le jeunisme inutile. Evidemment, les réseaux sociaux sont un peu en feu, et certaines personnalités ont d'ailleurs déjà réagi au morceau, comme la députée Rima Hassan par exemple, qui a envoyé de la force à Rohff à la sortie du son. Tout comme Karim Benzema, qui a reposté le morceau en story.

Booba, quant à lui, continue à être dans son rôle de opps : on ne sait pas trop s'il n'adhère pas au discours, puisqu'il se contente de troller sur les réseaux sociaux, ou s'il n'aime juste pas la musique, mais en tout cas il en a profité pour allumer les soutiens d'Housni. Que ce soit Karim ou Rima, les deux se sont pris des tacles sur Twitter. Mais cette fois, pas sûr que ça ait beaucoup d'impact auprès du public rap, puisque Kopp s'est remis à clasher la terre entière et que ça va encore mal se finir.