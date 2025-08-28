Cardi B : un procès s'ouvre, elle est accusée d'avoir "ouvert le visage" d'une vigile à coups d'ongles

Le procès de Cardi B vient de s'ouvrir, et l'histoire est assez folle.

Alors qu'on a passé le début de l'année à parler des accusations de viol qui pesaient sur P.Diddy ou Jay-Z, on est désormais revenus à quelque chose d'un peu plus léger. Un procès s'est ouvert concernant une des stars du rap US et cette fois, c'est Cardi B qui se retrouve au cœur de la tourmente. La rappeuse est accusée d'agression sur une agent de sécurité / réceptionniste nommée Emani Ellis, à qui elle aurait ouvert le visage à coups d'ongles.

L'incident aurait eu lieu en 2018 à Beverly Hills, plus précisément dans une clinique spécialisée dans la gynécologie. Emani Ellis affirme qu'elle faisait ses rondes autour de l'établissement, lorsqu'elle a aperçu Cardi B. Elle a alors dit à voix haute : "Waow, c'est Cardi B !". Visiblement, ça a fait péter un plomb à la rappeuse, qui a pensé qu'elle comptait prendre des photos ou des vidéos d'elle et les publier sur le net.

Cardi B told jurors Wednesday that the female security guard suing her with claims of assault is asking for a whopping $24 million.https://t.co/DOs4iqHnpV — Rolling Stone (@RollingStone) August 27, 2025

Du coup, Cardi B se serait jetée sur l'agent de sécurité, en tentant de la frapper plusieurs fois (sans y parvenir), mais aussi en lui mettant un doigt dans l'œil, et en la griffant au visage, ce qui lui aurait causé une ouverture sur environ 8 cm. La plaignante demanderait apparemment 24 millions de dollars de réparation, quant à Cardi B, elle affirme n'avoir jamais levé la main sur la plaignante.

En tout cas une chose est sûre, et on le savait déjà depuis la bagarre entre Cardi B, son équipe, et la team de Nicki Minaj : mieux vaut ne pas l'embêter, car elle se déchaîne !