Générations fait sa rentrée : animateurs, programmes, tout ce qu'il faut savoir sur cette saison

C'est déjà l'heure de retourner au charbon pour les animateurs de Générations, avec cette nouvelle saison qui commence.

Tout le monde s'est bien ambiancé sur "Charger" pendant tout l'été ? Nous oui, en tout cas, et on espère que vous aussi vous avez bien profité. Car maintenant, c'est l'heure de la rentrée, ce qui veut dire que nos animateurs Générations retournent au charbon, pour une saison 2025/2026 qui va être exceptionnelle. Qui dit nouvelle saison, dit pas mal de changements, on vous dit tout sur ce qui vous attend pour cette nouvelle année ensemble.

Du changement dans les grilles

On commence par le plus important : il y a eu du mouvement cet été, pendant le mercato des animateurs, et on a donc plein de nouvelles têtes à vous faire découvrir. A commencer par Hisham et Héloïse, qui vont s'occuper de vous faire démarrer la journée du bon pied puisqu'ils animeront la matinale de 6h à 10h.

Il y a aussi des visages et des voix que vous connaissez déjà, comme notre Yanisse Kebbab national, qui trouvera le temps d'apporter toute la bonne humeur dont vous aurez besoin de 10h à 13h, entre deux séances de sparring avec Bosh et Franck Gastambide ("La Cage" saison 2, ça arrive fort, tenez vous prêts).

Le Boug Arknow, toujours fidèle au poste, amènera toute son énergie et sa connaissance du game de 13h à 16h, et continuera également en parallèle à animer sa désormais célèbre émission "Paroles Véritables".

Pour l'émission du 16h/20h, on a du très lourd à vous annoncer, puisque c'est Priska qui va rejoindre l'équipe. Une animatrice bien connue, que vous avez probablement entendue à plusieurs reprises sur d'autres radios par le passé, et on est évidemment ravis d'accueillir une personnalité aussi installée dans le game. On espère que vous la kifferez autant que nous !

Pour ce qui est du weekend, en revanche, on prend les mêmes et on recommence : Roc J est évidemment toujours présent, tout comme Jayci ainsi que Sélim !

Du nouveau contenu

Au niveau de l'antenne, on fait un virage 100% rap assumé. Alors que d'autres médias urbains préfèrent un peu délaisser le rap pour se tourner vers des nouveaux genres plus porteurs comme le shatta, le bouyon, Générations s'engage à rester fidèle à ses racines : celles d'une radio rap français et US, qui est à la pointe du mouvement, avec les meilleurs titres du moment, mais aussi des nouveaux talents qui vont venir se présenter chez nous, et enfin la diffusion des gros classiques des années 90/2000.

On vous annonce également que la saison 2025/2026 va être bien mouvementée avec pas mal de concepts qui vont débarquer chez Générations. Des concepts vidéos notamment, et vous risquez de nous voir souvent dans la rue à venir vous embêter avec nos questions sur le rap.

Que ce soit sur Youtube, sur Instagram ou sur TikTok, attendez-vous à nous voir très présents, et on vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait pour être directement au courant de toutes les dingueries qu'on prépare.

On vous souhaite une bonne rentrée à tous, et on se retrouve à l'antenne !