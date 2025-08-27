Eminem : "le vrai Slim Shady" de retour dans la toute nouvelle bande originale de "Stans"

La bande originale de "Stans" est enfin sortie, et elle renferme de très belles surprises.

C'est l'un des dossiers brûlants de l'année 2025 dans le rap US : Eminem prévoyait de sortir un film documentaire nommé "Stans", qui se penche donc sur le rapport qu'entretient le Slim Shady avec ses fans, mais aussi sur la relation que le très discret Marshall Mathers a avec son personnage public, le rappeur Eminem. Un film qui a été diffusé en salles une journée pendant le mois d'août et qui débarque sur la plateforme Paramount + cette semaine. Qui dit documentaire, dit bande originale, et pour le coup, elle aussi est très réussie.

On n'était pourtant pas forcément très convaincus par les dernières sorties d'Eminem, même s'il y avait toujours de bons morceaux dans ses projets comme "The Death Of Slim Shady" ou "Music to be Murdered By" : on trouvait que ça manquait de vraie insolence, et surtout que son flow avait trop changé par rapport à ses débuts. Mais dans la BO du film "Stans", on trouve un morceau d'Em inédit, "Everybody's Looking At Me", qui est une petite pépite. On a l'impression d'entendre le Slim Shady du début des années 2000, et c'est bien normal.

Le morceau est une sorte de reprise d'un freestyle fait par Eminem et Proof lors d'une émission de Funkmaster Flex à l'époque, en 2002. Depuis, le titre a été complètement retravaillé, avec Eminem en solo, sur un beat de Dr. Dre, mais on garde la même énergie moqueuse et terriblement puissante du Em' de l'époque, avec des références au moment où il était monté sur scène avec Elton John pendant la cérémonie des Grammy.

Bref, ça fait plaisir de retrouver le "Real Slim Shady".