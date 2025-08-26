Booba s'acharne contre Aya Nakamura

Après les "révélations" de son ex Vladimir Boudnikoff, Aya Nakamura se retrouve au cœur d'une polémique et Booba en a évidemment profité.

Tout le monde semble vouloir la peau d'Aya Nakamura en ce moment. La semaine dernière, c'est Francky Vincent qui en rajoutait une couche en la qualifiant de chanteuse qui n'a "pas un talent fou" et cette semaine, c'est son ex, Vladimir Boudnikoff, qui a lancé des rumeurs concernant les prétendues nombreuses conquêtes de la chanteuse, avec des attaques personnelles assez affreuses. Forcément, Booba n'allait pas laisser passer une occasion d'attaquer une grosse figure de l'industrie musicale.

Pendant le weekend, Vladimir Boudnikoff, ancien compagnon d'Aya Nakamura, a répandu des rumeurs sur la chanteuse et ses prétendues conquêtes. On ne va pas commenter la liste, qui contient d'ailleurs certains noms de rappeurs français comme RK ou encore Damso. Mais Booba y a directement réagi, avec des propos assez orduriers, en soutenant que finalement elle aimait "les hommes violents" mais aussi qu'elle serait une "mauvaise mère" pour ses enfants.

Ce qui choque encore plus, ce sont les attaques sur le physique. Des attaques qu'Aya subit depuis le début de sa carrière, mais qui venaient habituellement d'autre part que de la sphère rap. Cette fois, c'est Booba, rappeur reconnu et influenceur très suivi du rap game FR, et l'attaque a donc beaucoup plus de portée. Il a même dévoilé des conversations privées entre lui et la chanteuse, qui voulait apparemment le rencontrer pour parler business, mais il a ressenti cette invitation sous un autre angle plus personnel.

Cependant, on ne s'en fait pas trop pour le moral d'Aya Nakamura, quia les épaules solides et qui a appris à encaisser les critiques depuis le début de sa carrière. D'ailleurs, la chanteuse a déjà répondu, pas à Booba mais à son ex. Et on imagine d'ailleurs qu'elle ne répondra pas à Booba, car dès qu'on lui donne de l'importance, après il ne vous lâche plus et ce serait probablement une grave erreur de lui répondre.