A$AP Rocky et Doechii déprogrammés du festival Rock en Seine, Kid Cudi à la rescousse

le festival Rock en Seine est dans la tourmente.

Cela fait maintenant plusieurs années que Rock en Seine a pris l'habitude de programmer des artistes de rap à chaque édition, et ces derniers prennent même de plus en plus de place dans la programmation. Masi depuis quelques jours, le festival enchaîne les mauvaises nouvelles avec plusieurs déprogrammations de gros noms du rap, notamment des artistes américains. Après A$AP Rocky début juillet, c'est au tour de Doechii de dire adieu à l'édition 2025.

Rock en Seine a débuté il y a deux jours, le 20 août, et se prolongera jusqu'au 24. Mais malheureusement pour les fans de rap US les deux principales têtes d'affiche du genre ont finalement décidé qu'ils ne viendraient pas. Concernant Doechii, l'info est tombée cette semaine, assez tard niveau timing donc, mais il faut ajouter qu'elle a également annulé plein d'autres dates en Europe ce week-end et la semaine prochaine. On imagine donc que ça vient d'un problème de santé, même si aucun motif n'a été fourni par la rappeuse et ses équipes.

Concernant A$AP Rocky non plus, aucune explication publique, et les organisateurs du festival ont confié au journal Le Monde que les explications fournies en "off" ne pouvaient pas être divulguées, mais que le motif resté assez vague et mystérieux. Cependant, il a prévenu suffisamment tôt pour pouvoir être remplacé par Kid Cudi, même si pour le coup, les deux artistes n'ont pas grand chose à voir et que les spectateurs ont dû être bien déçus.

Pour "dédommager" les fans de Doechii, les organisateurs ont proposé aux spectateurs d'assister à une autre journée du festival, la possibilité de vous rajouter un "+1" gratuitement, ou encore un crédit de 15 euros à utiliser dans les stands présents sur place. Pas sûr que ça suffise à calmer la déception des fans...