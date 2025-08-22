Fivio Foreign vs PlaqueBoyMax : bientôt un match de boxe ?

Les deux rappeurs de la East Coast pourraient bien finir par se taper dessus sur un ring !

Malgré une rivalité très forte entre Kaaris et Booba, nous n'auront probablement jamais la possibilité, en France, de voir deux rappeurs s'affronter dans un combat sur un ring. Le projet "octogone" a été avorté, mais aux Etats-Unis, on dirait bien que les choses pourraient être différentes. En effet, deux rappeurs US vont peut-être bientôt se boxer fort : Fivio Foreign a défié PlaqueBoyMax en lançant l'idée d'un combat de boxe.

Un combat qui serait donc probablement une grande première dans l'histoire du rap US, voire même du rap tout court puisqu'on n'a pas le souvenir de deux rappeurs qui auraient enfilé les gants pour se la donner sur un ring. Pour ceux qui ne less connaissent pas, on va vous les présenter brièvement. Du côté de Fivio, normalement, vous le connaissez si vous suivez le game de près depuis 5 ans. Rappeur new-yorkais, proche de Pop Smoke à l'époque, il a fait pas mal de drill et a connu plusieurs gros succès dans les charts, même si on parle moins de lui récemment à part pour une sombre histoire de menaces terroristes avec arme à l'encontre d'une femme.

Concernant PlaqueBoyMax, c'est un nouveau visage du game, lui qui a un pied dans le stream et la création de contenus, et un autre dans le rap game US avec une mixtape et deux EP au compteur. Les deux bougs se sont clashés lors d'un stream pendant lequel Fivio fumait un gros blunt avec Lil TJay dans le Air BnB de PlaqueBoy, et depuis la tension n'est pas redescendue. Cette semaine, dans une story Instagram, Fivio a déclaré : "Que quelqu'un le dise à PlaqueBoyMax ; n*gro, on doit se boxer".

Il a ensuite rajouté : "Faisons-le mec. On pourrait faire ça pour un million, pour 5 millions, pour n'importe quelle somme du moment que tu veux le faire". Pas de réponse de l'intéressé pour le moment, mais on serait curieux de voir ce que ça va donner si ça se fait.