Booba accuse Gims d'avoir fait 10 fois le même son en un an, il appelle Doums en renforts

L'alliance improbable, le clash commence à prendre une direction étrange !

En ce moment, la guerre entre Booba et Gims a repris de plus belle. Il faut dire que le contexte s'y prête bien : c'est l'été, et les tubes de Meugi tournent en boucle, ce donne à chaque fois une bonne occasion de l'attaquer. De plus, les deux artistes se chamaillent pour savoir quel est le rappeur/chanteur préféré de Désiré Doué, et il y a également eu l'histoire de l'arrachage de lunettes et quelques autres dossiers. Cette semaine, Kopp y est allé très fort avec Gims, et il a même invité du renfort, en la personne de Doums.

Le Duc a en effet reposté une vidéo qui tourne pas mal en ce moment, et qui accuse Gims d'avoir utilisé 10 fois la même prod en un an pour tous ses tubes. Si la prod n'est pas identique, il faut avouer que les ressemblances sont troublantes, surtout au niveau de la rythmique et des percu'. Et dans son tweet, Booba mentionne également Doums, avec des émojis qui rigolent. Le rappeur de l'Entourage s'en est lui aussi pris plusieurs fois à Gims par le passé.

Forcément, il n'allait pas laisser passer l'occasion d'en rajouter une couche, en qualifiant Gims "d'enfant de vampire", et en disant également qu'il n'était aujourd'hui plus capable d'avoir le talent pour être à la fois en haut des charts, tout en restant créatif et original, et préfère recycler des recettes qui marchent.

Pas encore de réponse de la part de Gims, mais on se dit que ça ne devrait pas tarder !

Ça lui a donner la recette il veut plus la lâcher cette enfants de vampire — MortgunFrémont 仙豆 (@Doumslentourage) August 19, 2025