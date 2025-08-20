Drake va couvrir les frais des obsèques du streamer Jean Pormanove

Le rappeur canadien va prendre en charge les frais des funérailles du streamer décédé dans des circonstances étranges.

Beaucoup de reproches ont été faits à Drake ces dernières années. On l'accuse notamment d'être un "culture vulture", et de s'approprier des tendances ou des styles lancés par des artistes moins connus et de "réussir à leur place", en quelques sortes. Ou encore d'avoir recours à des ghostwriters, des topliners, bref, quand un album de Drizzy sort, c'est surtout l'album des 100 personnes qui ont travaillé dessus. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever : le rappeur a le cœur sur la main, et il a annoncé qu'il prendrait en charge les obsèques de Jean Pormanove.

Une annonce très surprenante, puisque le streameur français Jean Pormanove (Raphael Graven de son vrai nom), décédé cette semaine en plein live dans des circonstances très étranges, n'était pas tant connu que ça, même en France. On est donc assez étonnés lorsqu'on a lu l'annonce de Adin Ross sur Twitter :

C'est horrible et dégueulasse. Quiconque a pris part à tout ça mérite de faire face à de graves conséquences. Je viens de parler avec Drake. Lui et moi allons couvrir les frais des funérailles, ça ne le ramènera pas à la vie, mais c'est le moins qu'on puisse faire. Nos prières vont à la famille de Jean.

Bien que les causes de la mort du streamer n'ont pas été révélées, il est possible que les humiliations et les sévices subies par Jean Pormanove pendant ses streams aient joué un rôle. De plus, il en était à son dixième jour de stream consécutif (il était même filmé pendant son sommeil), ce qui peut être très éprouvant pour la santé mentale et physique. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les causes du décès, puisque Raphael Graven n'avait que 46 ans.

This is horrible and disgusting. Whoever was apart of this deserves to face severe consequences. I just spoke with drake. Drake and I will be covering the funeral costs , this won’t bring his life back, it’s the least we can do. Prayers go out to Jean’s family ❤️ 🙏 https://t.co/xyAAmRlU6S — AR15THEDEMON (@AR15thed3mon) August 19, 2025

Bien que l'annonce de Drake et Adin Ross soit évidemment la bienvenue, il faut aussi préciser que Adin Ross et Drake sont deux ambassadeurs assez reconnus de la plateforme Kick, sur laquelle les streams de Jean Pormanove étaient diffusés en direct. La plateforme a une réputation assez sulfureuse, puisqu'elle est connue pour avoir une modération beaucoup plus souple que sur Twitch, voire quasiment absente. Casinos en ligne (et toutes les arnaques que ça implique), contenus sexuels assez explicites, violences dans un cadre de "divertissement", propos très libérés, Kick a pour habitude d'accueillir ceux qui ont été bannis de Twitch, peu importe la raison.

Bref, globalement on dirait un peu qu'il s'agit d'un geste pour redorer l'image publique de la plateforme, qui risque d'être encore un peu plus salie maintenant qu'un streamer y est mort en live, après des mois d'humiliations (qui étaient peut-être consenties, mais on a des doutes).