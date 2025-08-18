Booba réagit au feat entre Damso et Gims : "deux impuissants"

On se doutait bien que le featuring entre Gims et Damso allait faire réagir le Duc...

Les vacances d'été, normalement ça sert à se reposer et à déconnecter du boulot, mais pas pour tout le monde. Et visiblement, surtout pas pour Booba, qui continue à surveiller tout ce qui se passe dans le game et à insulter ceux qui le méritent selon lui. La semaine dernière, deux de ses principaux rivaux, Gims et Damso, sortaient un morceau en featuring nommé "Tu me rends bête". Comme on pouvait s'y attendre, B2O a évidemment réagi au feat en clashant ses deux opps.

On pouvait s'y attendre : deux des cibles préférées de Booba qui collaborent dans un feat, c'est du pain béni pour le rappeur du 92i. Pendant la soirée d'hier, deux jours après la sortie du morceau, Kopp a donc pris son compte Twitter, une fois de plus, pour allumer Gims et Damso :

2 impuissants. Un qui dormait avec mes posters dans sa chambre et un a qui j'ai donné la vie. C'est mignon en vrai.

Une pique qui fait écho à une punchline de Damso présente dans le morceau, dans laquelle il chante : "Nan, j'comprends pas tes streams Nan, j'comprends pas tes streams On dit qu'la Chine t'a vue grandir". Une phrase qui semble directement destinée à Booba, en tout cas ce dernier s'est probablement senti visé vu la vitesse à laquelle il a répondu. Il faut dire que, lorsque les polémiques de triches ont commencé à éclater dans le rap FR, notamment sous l'impulsion de Gims en 2017, B2O était l'un des premiers artistes ciblés.

D'ailleurs, depuis, que ce soit Booba, Gims ou Rohff, chacun accuse l'autre de "streamer fort en Asie", ce qui sous-entend que le rappeur visé a recours à des procédés étranges pour faire gonfler ses chiffres. En attendant, plutôt qu'une réponse sur Twitter, on aurait préféré voir Booba allumer ses rivaux en musique, sur un diss track. Mais il garde peut-être son énergie pour plus tard...