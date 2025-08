Booba forcé de mettre fin à son agence d'influenceurs, placée en liquidation judiciaire

Nouveau coup dur dans la vie d'entrepreneur de Booba, forcé de fermer son agence d'influenceurs.

Même s'il n'aime pas trop la comparaison, Booba est un peu notre Jay-Z français, bien qu'il n'habite plus ici depuis longtemps. A l'image de Jigga, personne ne peut contester qu'il est un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français, voire peut-être le meilleur. Tout comme son homologue américain, Kopp a également très tôt eu l'envie de diversifier ses activités, en ne mettant pas tout ses sous dans la musique, mais aussi dans des business parallèles, comme les vêtements, ou le whisky. Mais la vie d'entrepreneur est semée d'embûches, et B2O le sait, lui qui vient de fermer son agence d'influenceurs.

Une décision qu'il n'a pas prise de gaieté de cœur, mais bien parce que la situation économique lui a un peu forcé la main, puisque l'agence d'influenceurs Starting Blok, ouverte par Booba, sa conseillère Anne Cibron, et une autre associée Claire Dabrowski, a été placée en liquidation judiciaire en mars dernier. Starting Blok portait pourtant un "beau projet", puisque l'agence avait apparemment pour but de prouver qu'il était possible de manager les influenceurs de manière "éthique", en se distinguant donc de Magali Berdah et des autres escrocs du game de l'influence, bien souvent issus de la téléréalité et faisant parfois la promotion de produits nocifs pour les humains, ce qui a causé plusieurs drames.

Visiblement, la réalité semble avoir rattrapé ce "beau projet". On ne sait pas s'il s'agit d'une erreur de gestion, d'un problème de management, ou bien si tout simplement l'idée n'était pas viable, mais l'entreprise est donc placée en liquidation judiciaire en mars dernier, après un exercice 2024 très compliqué. L'entreprise aurait accumulé 210 000 euros de dettes en un peu plus d'un an d'existence, et quand vient l'heure de désigner les responsables de cet échec, on voit bien le vrai visage des gens.

Claire Dabrowski, associée de Booba et possédant apparemment 42,5% des parts de la société, semble accuser ses associés d'un manque de soutien, notamment de la part du rappeur et d'Anne Cibron. Quant à Kopp, il a évidemment fait fuiter des screenshots de conversations entre lui et Claire, ainsi que des comptes rendus de réunions, en affirmant que c'était "son échec à elle", en pointant du doigt Claire Dabrowski.

Plus les années passent, plus le bilan de Booba dans les affaires est contrasté. D'un côté, les grandes réussites, comme le label 92i, évidemment, qui sort régulièrement de bons artistes, et qui attire encore des jeunes talentueux. On pense aussi à la marque Unkut, qui n'existe plus désormais mais qui avait frappé très fort à la fin des années 2000. Ou encore au whisky D.U.C., qui semble s'être crée sa clientèle. Mais on a aussi une réussite beaucoup plus mitigée (ou discrète) dans plein d'autres business : le champagne, l'arrêt précoce de OKLM Radio et OKLM TV, le parfum Koeptys, la marque DNCTD, ou encore la gamme de CBD sortie il y a pas si longtemps, on dirait bien que la chance ne lui sourit plus autant qu'avant.

La vie d'entrepreneur est ainsi faite : pas mal d'échecs, mais aussi quelques grandes réussites qui effacent le reste. On lui souhaite bonne chance pour l'avenir !