La Fouine : l'artiste révèle que le rap lui a sauvé la vie

D'autant plus que le rappeur est revenu en forme !

En 2025, La Fouine fait taire les rumeurs, les haters et même les années de silence. Après avoir été mis sur le banc par l'industrie, Laouni est revenu en force. Et pas à moitié.

Tout a redémarré en octobre 2024 avec le lancement de Capital du Crime Radio, un clin d’œil à sa mythique série de mixtapes. Un vrai coup de poker réussi, qui a reconnecté l’ancien de Trappes avec le game. Mais c’est avec son nouvel album, "État des Lieux", sorti en 2025, que tout s’est accéléré.

Le projet cartonne, et le feat avec Ninho a retourné la table : Disque d’Or, une première pour La Fouine dans l’ère du streaming. Une vraie victoire pour un mec qu’on pensait hors circuit.

Pendant que certains — Booba en tête — continuent de clasher ses chiffres, La Fouine prouve que le talent, la longévité et la passion ne mentent jamais. Parce qu’on parle quand même d’un gars qui a marqué le rap français avec des classiques, des punchlines, des projets forts et une vraie identité.

Mais au-delà de la musique, La Fouine c’est une histoire de survie. Dans une récente interview, il balance une phrase qui résume tout :

“Depuis l’âge de onze ans, je n’ai jamais passé une semaine sans écrire et enregistrer un morceau. Le rap m’a aidé quand j’étais en prison. Au mitard, à seize ans, je m’évadais avec le rap. Ça m’a sauvé la vie.”

C’est ça, La Fouine. Un mec pour qui le rap c’est pas un délire de mode ou de buzz, mais une thérapie, un exutoire, un moyen de rester en vie.

Et quand on voit ce qu’il a encore à proposer après plus de 20 piges de carrière, on ne peut que dire : merci le rap, et merci La Fouine.