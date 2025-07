Kaaris s'attaque à Booba et Benash : "Bien fait pour toi"

La sauce augmente encore pour B2O

Booba s'en prend plein la gueule et les rappeurs en clash avec lui s'en donnent à cœur joie ! Alors que le DUC vient tout juste de balancer son nouveau son "DD" en feat avec Benash, en hommage au joueur du PSG Désiré Doué, c’est un véritable retour de flamme qui s’abat sur lui.

Le morceau, censé mettre en lumière le jeune joueur, a littéralement divisé Internet. Et pour cause : Désiré Doué n’a même pas réagi publiquement au son. Pire, selon certaines sources, Booba se serait énervé de ce silence radio et aurait fini par tacler le joueur. Une attitude qui n’a pas échappé aux autres figures du rap français, bien décidées à profiter de l'occasion pour enfoncer le clou.

Le premier à monter au créneau, c’est Rohff, éternel rival du DUC. Voyant les statistiques du morceau exploser à l’étranger, notamment aux États-Unis, le rappeur du 94 n’a pas hésité à accuser Booba d’avoir acheté des streams, relançant ainsi la guerre froide entre les deux anciens poids lourds du rap game.

Puis c’est Gims qui s’est invité à la fête, se moquant ouvertement des chiffres réalisés par Booba au Japon et à Singapour. Une manière subtile de remettre en question la légitimité du succès du morceau "DD", sans jamais le nommer directement.

Et comme le dit si bien le proverbe : jamais deux sans trois. C’est maintenant Kaaris, lui aussi en guerre ouverte avec Booba depuis des années, qui y va de sa petite pique. En story Instagram, le rappeur de Sevran a balancé un message cinglant :

"Moi je ne comprends pas les gens qui ont vu des gens sucr et se faire attaquer derrière, qui font la queue, qui font un pas pour se faire sucr aussi. Et après ils se font attaquer et après ils s’étonnent. Bien fait pour toi."

Un message à peine voilé, mais dont la cible ne fait aucun doute.

C’est la première fois depuis longtemps que Booba se fait autant attaquer en si peu de temps par un tel enchaînement de rappeurs. Le DUC répondra-t-il à K2A ? Une chose est sûre, le clash est reparti de plus belle, et on est loin d’en avoir vu la fin.