Kamelancien révèle les raisons de son arrêt du rap !

Un choix qu'il a du faire à contrecœur !

Cela fait maintenant plusieurs années que Kamelancien s’est éloigné du rap, même si les fans ont pu le retrouver récemment en feat avec le rappeur marseillais Kofs. Pionnier du rap français dans les années 2000, l’artiste originaire du 94 a pourtant choisi de mettre la musique entre parenthèses pour se consacrer à sa première passion : le sport de combat.

Une reconversion qu’il prend très au sérieux, n’hésitant pas à critiquer des productions comme la série de Franck Gastambide sur le MMA, qu’il juge peu fidèle à la réalité de ce milieu.

Mais récemment, Kamelancien est revenu sur son parcours musical à l’occasion de son passage dans le podcast "À une main", où il s’est exprimé sans filtre sur les raisons qui l’ont poussé à arrêter le rap. Et c’est du côté de sa famille, et plus précisément de sa mère, que les choses se sont compliquées.

"Elle me parlait plus. Je mettais l’argent sur la table, elle me le lançait dans la figure (…) le daron aussi ça le gênait."

Une tension familiale qui a culminé avec une phrase choc de sa mère :

"Si tu continues la musique je te renie."

Un ultimatum brutal qui a marqué un véritable tournant pour Kamelancien :

"C’est la pire phrase que j’ai connue de toute ma vie. Quand ma mère me dit ça, bah j’arrête. Sauf que moi je suis un fou, j’ai le sang chaud. Bah j’arrête tout du jour au lendemain."

Mais ce n’est pas la seule raison derrière son retrait. L’artiste confie aussi s’être détaché de l’univers du showbiz, qui l’a vite éloigné de ses premiers amours musicaux :

"J’arrête pour elle mais je n’arrête pas que pour ça. Moi à la base je fais de la musique, je ne connais pas le showbiz (…) j’étais un passionné à la base (…) je l’ai perdu direct le côté passionnel après le premier, le deuxième, je commence à être approché (…) et là, ça y est c’était fini."

Aujourd’hui, Kamelancien semble avoir trouvé un équilibre loin des projecteurs, entre combats, valeurs familiales et authenticité. Une décision forte, à l’image d’un artiste entier qui n’a jamais fait les choses à moitié.