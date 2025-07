Ninho : Bientôt un M.I.L.S 4 ?

Les fans sont en fusion après cette annonce !

On est peut-être sur l’une des annonces de l’année. Quand on parle de Ninho, on évoque forcément l’un des meilleurs rappeurs de la décennie 2010. Ou, en tout cas, il est sur la table. Entre certifications à la chaîne, hits incontournables et albums marquants, N.I s’est imposé comme une figure centrale du rap français. Après un album commun avec Niska qui a marqué les esprits, l’artiste semble doucement mais sûrement préparer son retour en solo.

Et la bonne nouvelle pourrait bien arriver plus vite qu’on ne le pense. Pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs, mais elles viennent directement de Ninho lui-même. Sur les réseaux sociaux, le rappeur a lâché une phrase intrigante : « Ah we ? MILS 4 ? ». De quoi mettre le feu à la toile et relancer toutes les spéculations.

Son dernier projet solo, "N.I", remonte à 2023. Depuis, le public attend impatiemment un nouveau signal, un nouveau chapitre. Et ce chapitre pourrait bien être le quatrième volet de la saga M.I.L.S (Maintenant Ils Le Savent), dont le dernier épisode était sorti en 2020.

M.I.L.S, c’est plus qu’une série de projets. C’est une marque de fabrique, un statement, une carte de visite musicale qui a accompagné l’ascension fulgurante de Ninho. Alors, un M.I.L.S 4, ça serait LE retour en force que les fans espèrent depuis des mois.

Alors, vous êtes hype ? Nous, on dit oui tout de suite !