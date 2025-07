Gims va faire un feat avec ... la belle-fille de Donald Trump !

Le phénomène commence à tourner au ridicule...

On pensait avoir tout vu, mais Gims continue de repousser les limites du feat improbable. À ce stade, l’artiste semble prêt à collaborer avec n’importe qui pour rester au sommet. Et s’il enchaîne les hits à une vitesse folle depuis l’été 2024, cette nouvelle annonce dépasse tout entendement : Gims prépare un duo avec… Lara Trump, la belle-fille de Donald Trump !

Depuis des mois, Gims squatte les tops singles comme jamais. Celui qui a défié Niro dans un feat 100% rap ne s’arrête plus. Avec plus de 5 titres numéro un en moins d’un an, il a explosé le record détenu jusque-là par Booba et SCH. Dernier carton en date : son feat avec Jul, intitulé "Air Force 1". Quand deux des plus gros vendeurs de disques en France se croisent, difficile de ne pas faire un tube.

Mais voilà, cette surconsommation musicale commence sérieusement à lasser une partie de son fanbase. Chaque semaine, une nouvelle sortie, une nouvelle collab, une nouvelle tentative de garder la couronne. Et la dernière en date pourrait bien enterrer la crédibilité artistique du chanteur aux lunettes noires.

Car oui, le nouveau duo annoncé, c’est avec Lara Trump, personnalité américaine bien connue pour être mariée à Eric Trump, et accessoirement chanteuse de country. Apparemment, c’est elle qui aurait contacté Gims, étant une "grande fan" de l’ex-membre de Sexion d’Assaut.

Une info qui a évidemment fait réagir Booba, toujours prompt à clasher son meilleur ennemi. Sur les réseaux, le Duc de Boulogne s’est fendu d’un commentaire ironique :

"Ca sort quand ?"

On est loin des classiques, très loin. Mais dans l’industrie actuelle, tout semble possible. Même un feat entre Gims et la belle-fille d’un président controversé.