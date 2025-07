Da Uzi revient sur son dernier séjour en prison : "Je ne suis plus là pour faire des erreurs"

Le rappeur devenu père de famille ne veut plus faire de conneries !

Figure incontournable du rap français, Da Uzi a marqué son grand retour en janvier 2025 avec l’album "Original Gangsta", trois ans après son précédent projet. Une longue absence que ses fans n’ont pas manqué de remarquer — mais qui s’explique par un passage obligé : le rappeur de Sevran était tout simplement… en prison.

Loin des projecteurs et des studios, Da Uzi a dû mettre sa carrière entre parenthèses pour faire face à des soucis judiciaires. Mais aujourd’hui, les choses ont changé. Papa, plus réfléchi, l’artiste veut tourner définitivement la page. Dans une interview accordée à AlohaNews, il est revenu sans détour sur son dernier séjour derrière les barreaux.

"La dernière fois que j’étais en prison, il y a un mec qui avait des lunettes. Je le déteste, je tiens à le dire (rires). Il était grave relou. Il faisait des fouilles tous les deux jours. Maintenant il ne me casse plus trop les coui*les. De toute façon, j’espère ne plus trop y aller dans ma vie. Je perds du temps, c’est tout ce que je me rappelle."

Lucide sur ses erreurs, le rappeur reconnaît les conséquences de ses actes, surtout pour ceux qui l’entourent :

"Tu t’es fait péter, t’as fait le c*n. C’est les gens autour, ça leur fait plus de mal qu’à toi. Quand t’es à l’intérieur, même quand tu te dis que tu peux assumer les choses que tu as à gérer, t’es pas là. Ça ne se passe pas comme tu veux. Il faut être responsable… On a mis plus de temps à comprendre."

Aujourd’hui, Da Uzi semble déterminé à ne plus retomber dans les mêmes travers. Sa maturité transparaît clairement dans ses mots :

"J’ai fait une erreur, mais à mon âge, c’est l’erreur de trop. Je ne suis pas là pour faire des erreurs."

Avec un discours plus posé, une prise de conscience affirmée et une nouvelle étape artistique franchie avec "Original Gangsta", Da Uzi s’impose comme une voix qui compte dans le rap, non seulement pour sa musique, mais aussi pour son parcours.