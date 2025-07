Kanye West accusé de coups et blessures, harcèlement, agression sexuelle, trafic sexuel et séquestration

Ça fait vraiment beaucoup d'accusations dans une seule plainte, de la part de son ancienne assistante.

Les procès continuent à tomber sur les grosses têtes du rap US. Alors que l'affaire Diddy semblait doucement se terminer, une autre plainte a été déposée contre le boss de Bad Boy Records. Mais cette semaine, c'est au tour de Kanye West de se retrouver dans l'œil du cyclone. En effet, le rappeur est visé par une plainte de la part de son ancienne assistante, qui l'accuse d'agression sexuelle, de coups et blessures, de séquestration, de harcèlement et de trafic sexuel.

Enormément de charges dans une même plainte, un peu comme lors du procès Diddy, pour que finalement ce dernier ne soit condamné que pour deux chefs d'accusation et innocenté pour les 3 autres. On ne sait pas si c'est ça qui va aussi arriver à Kanye West cependant, car le dossier semble assez différent. D'après le média américain TMZ, c'est son ancienne assistante Lauren Pisciotta qui est à l'origine de la plainte. Le média précise qu'elle accuse Ye de lui avoir "attrapé le vagin" et de l'avoir "forcée à lui pratiquer une fellation".

Des évènements qui ont eu lieu dans un hôtel à San Francisco pendant un voyage d'affaire, et elle lui aurait alors demandé d'arrêter. Ce qu'il a fini par faire, avant de s'excuser et de quitter la pièce. Cela fait plusieurs mois qu'on sait que cette affaire est en cours, et les accusations ont changé à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Elle avait notamment parlé de harcèlement via des messages, du fait qu'il se masturbait devant elle pendant qu'elle travaillait, qu'il aurait cassé son contrat et lui devrait 3 millions de dollars, mais aussi qu'il l'aurait droguée avant de la violer.

Elle l'accuse également d'avoir "offert des femmes" à des hommes en guise de cadeau. La justice américaine n'aime pas tellement quand les versions changent à ce point, mais pas de certitudes, car dans ce genre d'affaire, si les deux parties vont jusqu'au procès, tout peut se passer.