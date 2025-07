Diddy : nouvelles accusations horribles et nouveau procès autour d'un t-shirt, de Notorious BIG et de la masturbation

Diddy n'est clairement pas sorti d'affaire malgré le verdict plutôt favorable rendu la semaine dernière.

On croyait que Diddy était en partie sorti d'affaire, après le verdict plutôt favorable rendu la semaine dernière pour son affaire de trafic sexuel. Reconnu non coupable de 3 chefs d'accusation sur 5, le producteur est tout de même coupable de transport à des fins de prostitution, et risque 20 ans de prison mais évite la perpétuité. Alors que sa condamnation sera connue en septembre, sa sortie sous caution en attendant la sentence a été refusée. Mais le boss de Bad Boys doit maintenant faire face à de nouvelles accusations bien sales.

Cette fois, Diddy est accusé d'agression sexuelle par une plainte anonyme, et le contexte est assez bizarre et hors du commun pour qu'on décide d'en parler. En effet, dans une nouvelle plainte déposée contre le mogul, la plaignante raconte que le mogul se serait masturbé dans un t-shirt appartenant à Notorious BIG, ancienne tête d'affiche et légende du label, avant de le jeter sur la plaignante, lors d'une rencontre qui a eu lieu à Los Angeles en 2020.

L'équipe juridique de Diddy a déjà réagi à cette plainte en affirmant que les accusations étaient mensongères et que le verdict rendu dans le procès précédent a montré que le boss de Bad Boy Records n'a jamais agressé personne sexuellement, et qu'ils entendent se battre pour que la vérité soit faite sur cette affaire. Cependant, à aucun moment du précédent procès, les accusations d'agression sexuelle ne sont rentrées en jeu, il s'agit donc d'une déclaration purement formelle, même si on imagine que dans ce genre de cas (comment prouver que quelqu'un s'est masturbé sur un t-shirt il y a 5 ans), la culpabilité ou l'innocence doit être difficile à établir.

Ce qui est certain, par contre, c'est que dorénavant les gens vont y réfléchir à deux fois avant de serrer la main à Diddy, car dieu seul sait ce que ces mains ont fait juste avant...