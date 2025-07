Booba attaque le streamer Anyme023, invité aux Ardentes !

Pour le DUC chacun doit rester à sa place !

Une fois n’est pas coutume, Booba remet les gants pour un nouveau clash. Après avoir titillé Gims et Niro en s'invitant de force dans leur dernier feat avec un message sans détour : « Je vous prends tous les deux », le DUC de Boulogne semble avoir repris goût aux piques publiques. Il y a quelques semaines, c’est Lyna Mahyem qui en prenait pour son grade, en cause : un feat avec Rohff, éternel rival de Booba, malgré leur ancien remix commun sur « 92i Veyron ».

Mais désormais, le clash dépasse les frontières du rap. Après avoir gratuitement allumé Kylian Mbappé, Booba s’en prend cette fois à une autre figure médiatique : le streamer Anyme023, récemment invité au festival Les Ardentes.

Tout avait pourtant bien commencé entre les deux. À ses débuts, Anyme023 était validé par Booba, notamment grâce à ses imitations hilarantes de Damso et Booba lui-même sur Twitch.

Mais depuis, le vent a tourné. Anyme, présent aux Ardentes pendant trois jours où il a enflammé les lives, ne semble plus être dans les petits papiers du rappeur. La raison ? Booba n’apprécie pas que les influenceurs prennent la place des artistes sur ce type d’événement. Il l’a fait savoir très clairement en story :

« Des streamers qui prennent la place des artistes aux festivals, c’est vraiment la honte. Chacun sa place. Continuez à sucer tout ce qui bouge, bientôt vous n’aurez plus de boulot. Moi j’ai fini le jeu. Je dis ça pour vous. »

Mais le coup de grâce semble être arrivé lorsqu’Anyme a croisé La Fouine sur le festival et l’a qualifié de « GOAT » (Greatest Of All Time). Une déclaration qui a fait bondir Booba, connu pour son conflit historique avec La Fouine. Il n’a pas tardé à réagir sur Instagram, moquant le streamer :

« Le GOAT il a dit meskin »

Un pic qui confirme que Booba n’est plus fan du tout d’Anyme023, et qu’il ne laisse rien passer quand il s'agit de ses rivaux, même indirects.