La Fouine se lâche sur scène et fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Le rappeur s'éclate et ça fait plaisir de le voir comme ça !

La Fouine est de retour au top et ça fait du bien ! Lui qui a connu une véritable traversée du désert pendant plusieurs années, il ne faut pas oublier que Laouni est l'une des légendes du rap français. Et dernièrement, il revient avec force grâce à son dernier album "État des lieux", qui a réalisé son meilleur démarrage dans l’ère du streaming.

Même si Booba s’est empressé de le clasher sur ses chiffres de ventes, La Fouine signe un retour en grande forme. La preuve ? Il a obtenu son premier disque d’Or dans l’ère du streaming avec "État des lieux part.1", un feat marquant avec Ninho.

Un retour en grande pompe qui fait du bien à l’artiste, et il le montre clairement en se lâchant sur scène ! Invité du célèbre festival des Ardentes, FouinyBabe a fait vibrer la foule en reprenant ses classiques devant un public en délire. Et quand il a performé sur "Du ferme", l’ambiance était en ébullition ! Et pas seulement dans le public : lui-même était en feu ! Il bougeait la tête tel un rockeur, tapait du pied, et vivait littéralement son son.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de la performance a rapidement fait le buzz. Certains internautes se moquent de l’attitude du rappeur de Trappes, tandis que d’autres applaudissent la performance et sont tout simplement ravis de revoir La Fouine s’éclater sur scène comme au bon vieux temps !