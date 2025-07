Une fusillade de masse éclate à la release party de Mello Buckzz à Chicago, 14 personnes touchées, 4 décédées

Le rap US continue d'attirer toujours plus de violence malgré les drames récents qui ont touché le game.

Années après années, le rap US continue de subir les dommages causés par le gangsta rap, l'omniprésence de la violence et la culture des gangs. Si le rap n'est évidemment pas la cause de l'augmentation de la violence (les causes sont sociales et économiques), le fait de glorifier un peu trop ce mode de vie semble banaliser les violences avec armes, aux conséquences dramatiques, avec une plus grande facilité à passer à l'acte. Cette fois, un véritable drame vient d'avoir lieu lors d'une release party à Chicago, qui a été le théâtre d'une fusillade de masse au lourd bilan.

La release party était celle d'une artiste qui n'est pourtant même pas une grosse tête d'affiche du rap game US. Il s'agit de Mello Buckzz, qui a eu droit à un coup de projecteur dont elle se serait bien passé. Elle avait organisé une fête pour la sortie de sa mixtape "Hollyhood", le 3 juillet, au Artis Restaurant and Lounge au 311 W. Chicago Avenue. Sur les vidéos de la fusillade, qui sont sorties sur les réseaux, on voit une berline noire ralentir et ouvrir le feu sans trop de distinction sur les gens qui étaient devant l'établissement.

Le bilan est extrêmement lourd, avec au moins 14 personnes touchées, et 4 décédées. Les 4 victimes ont apparemment été identifiées, mais pas les tireurs, et la police n'a pour le moment fait aucune arrestation. Lors d'une récente conférence de presse, la police a déclaré qu'elle n'avait pas non plus découvert le motif de la fusillade, et a d'ailleurs passé un appel à témoins pour identifier les suspects. Cependant, pour eux, il est pour l'instant clair qu'il s'agit d'une fusillade "ciblée".

La rappeuse Mello Buckzz, quant à elle, a pris la parole sur ses réseaux pour dire qu'elle est dévastée, d'autant plus qu'une des victimes de la fusillade est son petit ami. On est évidemment assez désemparés face à tant de violence, on espère que la police fera rapidement la lumière sur cette affaire, et on espère surtout que la nouelle génération du rap US va prendre conscience que non, la "gang life" n'est pas la seule manière d'être un renoi respecté…