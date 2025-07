Beyoncé tombe en plein concert, Nicki Minaj se moque ouvertement !

La rivalité entre les deux queen n'est pas prête de se terminer !

La guerre entre les deux n'est pas prête de se terminer ! Depuis maintenant plusieurs années, Beyoncé et Nicki Minaj se livrent une rivalité silencieuse mais bien réelle. Et ce week-end, un nouvel épisode vient raviver les tensions entre Queen B et la Queen of Rap.

Alors que Beyoncé poursuit sa gigantesque tournée mondiale, après deux shows exceptionnels au Stade de France aux côtés de Jay-Z et Miley Cyrus, la star est retournée sur ses terres américaines. C’est à Houston, sa ville natale, que le drame a failli se produire. En plein concert, alors qu’elle était assise sur une Cadillac suspendue au-dessus de la foule, un câble a lâché, provoquant un mouvement brusque de la voiture.

Dans le stade, la panique s’est fait sentir. Les cris ont fusé, les fans se sont levés, prêts à voler au secours de leur idole. Heureusement, l’incident a rapidement été maîtrisé par les techniciens, qui ont redescendu le véhicule au sol. Le concert a été mis en pause quelques minutes avant de reprendre sans autre souci.

Visiblement émue, Beyoncé a tenu à remercier son public avec une phrase lourde de sens :

"Je veux vous remercier tous… de m’aimer. Si jamais je tombe, je sais que vous me rattraperez."

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR — Pop Base (@PopBase) June 29, 2025

De son côté, Parkwood Entertainment, la société qui produit ses spectacles, a publié un communiqué officiel :

"Ce soir à Houston, au NRG Stadium, un incident technique a fait basculer la voiture volante, un accessoire que Beyoncé utilise pour faire le tour du stade et voir ses fans de près. Elle a été rapidement descendue et personne n’a été blessé. Le spectacle s’est poursuivi sans incident."

Mais si les fans ont tremblé, Nicki Minaj, elle, s’est plutôt amusée de la situation. Dès que la vidéo de l'incident a fait le tour des réseaux sociaux, la rappeuse a réagi sur X (anciennement Twitter) avec un message cinglant, reprenant les paroles de son tube planétaire "Starships" :

"Starships were meant to fly / Les vaisseaux spatiaux étaient censés voler."

Starships were meant to fly — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) June 29, 2025

Un tacle à peine déguisé qui a enflammé la toile. Pour beaucoup, il ne fait aucun doute : Nicki Minaj visait directement Beyoncé avec cette punchline moqueuse. La réaction n’a pas tardé : entre mèmes, clashs et commentaires, les fans des deux camps sont en guerre ouverte sur les réseaux.

Entre provocations, rivalités et petites piques, le clash Beyoncé vs Nicki Minaj semble plus actif que jamais. Une chose est sûre : les reines ne partagent pas le trône…