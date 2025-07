Le rappeur américain Jay Cinco agressé en plein live à Paris

Paris est en train de devenir une zone à éviter pour les rappeurs américains.

Paris a toujours eu la cote auprès des rappeurs américains. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais tout le monde se rappelle de "Niggas In Paris" de Jay-Z et Kanye, ou des nombreuses visites des rappeurs US à la Fashion Week de Paris. A la base, Paris est pour eux synonyme de voyage, de romantisme, de mode et de luxe. Mais depuis quelques années, ils découvrent de manière parfois un peu brutale notre légendaire savoir-vivre parisien, à base de mauvaise humeur, d'insultes et de bagarres. Dernièrement, c'est le rappeur Jay Cinco qui en a fait les frais, en se faisant agressé.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est normal, rassurez-vous. Le rappeur originaire de Watts a une carrière assez confidentielle, lui qui a sorti deux projets, avec pas énormément de succès, mais qui est quand même assez connu localement avec des titres comme "Ted Bundy" ou "Needed You" par exemple. Il est aussi très proche du streamer IShowSpeed, avec qui il a fait des morceaux, et s'est d'ailleurs lui-même lancé dans le stream. Il était d'ailleurs en plein livestream lors de son agression.

L'accrochage a eu lieu dans un magasin de vêtements Zara situé sur les Champs, alors que le rappeur/streamer faisait du shopping en compagnie d'une femme et de son cadreur. Il a été interpellé par un individu, qui, semble-t-il, a été attiré par la caméra. Le boug se montre assez insistant, mais sans qu'on sache réellement ce qu'il veut : peut-être une photo, ou peut-être juste se rapprocher du rappeur pour lui voler sa thune, ses bijoux ou autre. En tout cas, la barrière de la langue fait rapidement son effet, et alors que Jay Cinco tente de désamorcer la situation, l'homme se montre de plus en plus violent et finit par le frapper.

Jay Cinco finira par recroiser son agresseur à la sortie du magasin, et ce dernier le menace encore en lui disant qu'ils vont se recroiser. Evidemment, le rapper n'a pas peur, lui qui a grandi à Watts, il a dû en voir d'autres. Cependant, entre ça, le braquage de Kim Kardashian, Offset qui se fait mêler par l'équipe de Gazo, on dirait bien que les stars US ne sont plus les bienvenues dans la capitale !