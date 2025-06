Wejdene s'exprime enfin au lendemain de la condamnation de Koba LaD !

L'artiste a pris la parole sur Snapchat.

Le verdict est tombé, et le constat est sans appel. Ce mercredi 25 juin, le tribunal a condamné Koba LaD à six ans de prison ferme pour son implication dans l'accident tragique ayant coûté la vie à son ami William, en septembre dernier. Le rappeur du 7Binks, déjà incarcéré en amont du procès, avait vu sa demande de remise en liberté rejetée. Désormais, c’est une certitude : il passera les prochaines années derrière les barreaux.

Et s’il y en a une qui semble profondément touchée par cette issue, c’est bien Wejdene. L’artiste et ex-compagne du rappeur n’a pas caché sa colère et sa tristesse suite à la décision de justice. Mais ce n’est que ce jeudi 26 juin, au lendemain de la condamnation, qu’elle a choisi de prendre la parole publiquement sur son compte Snapchat.

Dans un message poignant, Wejdene rend d’abord hommage à William, son ami décédé dans l’accident :

"Je tiens, une nouvelle fois, à exprimer toute ma compassion et ma profonde tristesse face à la disparition de mon ami Will. Mes pensées vont à sa famille, ses proches, ceux et celles qui l’aimaient. Je mesure pleinement la douleur immense qu’ils traversent et je souhaite, du fond du cœur, qu’ils trouvent la force et l’apaisement dans ce moment tragique."

Puis, la chanteuse revient sur l’altercation de la veille, lors de laquelle elle aurait été violemment prise à partie :

"Je n’ai pas cherché à influencer qui que ce soit. Je n’ai ni orienté une quelconque décision ou déclaration. Après l’accident, j’ai accueilli et hébergé une personne en état de choc. Je lui ai apporté un soutien humain et je l’ai incité à restituer les effets personnels de Will à sa famille. Ce qui a déplu."

Enfin, Wejdene adresse un message clair à ceux qui utiliseraient cette tragédie à des fins de division ou de buzz :

"Je respecte infiniment le deuil de la famille de Will et je m’incline devant leur douleur. Que sa mémoire soit honorée avec dignité. Laissons-le reposer en paix."

Une prise de parole rare et mesurée, alors que les réseaux s’enflamment entre accusations, théories et prises de position. Dans cette affaire marquée par la douleur, l’incompréhension et désormais la justice, les mots de Wejdene sonnent comme un appel à la paix et au respect du deuil.