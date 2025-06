Booba menace Kylian Mbappé après sa plainte contre le PSG : "Si tu laisses pas Nasser tranquille..."

Il va encore se manger des procès, c'est tout ce que le Duc va gagner.

Alors qu'il était un grand fan de lui et qu'il a même dédié un morceau au footballeur, Booba a visiblement changé d'avis sur Kylian Mbappé ces dernières années. C'est devenu sa cible principale, probablement parce que tout ce qui touche au football provoque des buzz d'une ampleur inatteignable dans le rap game, et B2O adore le buzz. Après l'avoir allumé dans son morceau pour fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions, le Duc remet le couvert en menaçant carrément le joueur de foot.

.@KMbappe Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis! pic.twitter.com/WUt6q6t1YC — Booba (@booba) June 26, 2025

Cela fait des années que Mbappé ne lui donne plus l'heure, mais Booba semble prêt à tout pour faire péter un plomb au joueur. Cette semaine, on apprenait que Kylian Mbappé portait plainte contre le PSG pour harcèlement moral, dans l'affaire qui l'oppose au club parisien autour de sommes qui ne lui ont pas été versées. Le joueur accuse le club de l'avoir "mis au placard" pendant l'été 2023, afin de lui mettre la pression pour qu'il renouvelle son contrat et ne parte pas gratuitement l'année suivante, ce qui a fini par arriver. Mais cette plainte ne plait visiblement pas à Booba, qui a menacé le jour sur Twitter.

Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis!

Une menace qui fait visiblement référence à un récent voyage de Mbappé à Palm Beach, en Floride, pas loin de Miami où Booba réside depuis des années. Si le Duc donne l'impression d'avoir des informations, il n'a évidemment rien révélé, conscient que ça pourrait s'apparenter à une atteinte à la vie privée. D'ailleurs, il a même fait marche arrière dans plusieurs tweets qui ont suivi, en tentant même de se réfugier derrière le journaliste Daniel Riolo, qu'il ne porte pourtant pas dans son cœur.

.@BFMTV C'est lui. Tout c'est lui. Moi j'passai juste dans le coin j'ai vu de la lumière mais j'ai senti l'embrouille... @DanielRiolo pic.twitter.com/GwXCpsLgF3 — Booba (@booba) June 26, 2025

Le journaliste, à l'époque où Kyky2Bondy était encore au PSG, avait insinué que le joueur commençait à beaucoup sortir, dans des soirées très mouvementées. Bref, comme souvent avec Booba, beaucoup de bruit pour rien, dans le but de divertir et de faire parler de lui, ce qui marche plutôt bien. Ou peut-être pour que les gens évitent de parler du "flop" de "Ici C'est Paris", mais là, pas sûr que ça suffise.