Diddy refuse de témoigner lors de son procès pour trafic sexuel

Une décision compréhensible, mais qui risque de ne pas jouer en sa faveur.

Le procès de Diddy pour trafic sexuel suit toujours son cours, comme depuis des semaines maintenant puisqu'il a commencé début mai. On ne saurait pas dire combien de temps ça va encore durer exactement, car on imagine que d'autres témoins pourraient encore venir raconter leur version à la barre du tribunal, mais on dirait tout de même que le dénouement est assez proche : en effet, le juge a demandé à l'accusé, Diddy, s'il souhaitait lui-même témoigner. Mais le producteur a décliné la proposition.

Une chose qui arrive assez fréquemment lors des procès aux USA. Notamment dans les procès pendant lesquels les faits reprochés aux accusés sont particulièrement horribles, et que leur personnalité est présentée de manière si négative, que les avocats préfèrent dire à leur client de ne pas témoigner, par peur d'aggraver la situation auprès du jury. Lors de la dernière séance en date au tribunal, le juge a donc demandé à Diddy : "c'est votre décision de ne pas témoigner ?". Ce à quoi le boss de Bad Boy records a répondu : "C'est ma décision, votre honneur. Seulement ma décision".

A noter que Diddy et son équipe d'avocats n'ont appelé aucun témoin à la barre, et que la justice a annoncé que la dernière audience aurait lieu le 26 juin 2025. Après ça, c'est le jury qui sera chargé de décider du sort du producteur. On précise que Diddy risque tout simplement la prison à vie, s'il est reconnu coupable et qu'il est condamné à la peine maximum. Le boss de Bad Boy Records a échangé quelques mots avec le juge, en lui disant qu'il se sentait bien et qu'il voulait le remercier parce qu'il trouvait qu'il faisait un excellent travail.

On précise également qu'après le verdict du jury, Diddy pourrait toujours être gracié par Donald Trump, puisque le président américain avait déclaré qu'il gracierait Diddy si jamais il sentait qu'il était maltraité pendant le procès. En tout cas, on devrait avoir un verdict dans pas si longtemps, même si les délibérations du jury peuvent durer longtemps.