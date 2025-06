Rim'k : l'incroyable collaboration avec Peugeot, banger en approche

Les Audi, les Ferrari, les Porsche, tout ça c'est surcoté. La vraie voiture emblématique du rap français, c'est une Peugeot.

Le bling bling est aujourd'hui absolument partout dans le rap, même dans le rap français. Mais il y a une époque ou le bling bling n'avait pas tellement la cote en France, avec un rap FR qui faisait l'éloge de la débrouille et de la simplicité. Et à cette époque, la voiture culte du rap français, ce n'était pas la RS4 gris nardo, ni une Ferrari, ou une Porsche, mais bien une Peugeot. Et la marque française a d'ailleurs décidé de frapper un grand coup (marketing), en officialisant un partenariat avec Rim'K autour du fameux 504 Break.

"504 break chargé, allez, montez les neveux" : si vous n'avez jamais entendu cette phrase rappée par Rim'K dans "Tonton Du Bled", ne parlez plus de rap avec personne. C'est la première phase d'un morceau qui est devenu un des hymnes du rap français, bien plus fort qu'un classique. Le son a même mis des baffes à des gens qui n'écoutent jamais de rap. Peugeot a bien compris l'impact du morceau sur toutes les générations, et la marque a donc décidé de pousser le truc au bout en mettant un partenariat en place avec Rim'K. Notamment toute une gamme de t-shirts avec des designs vintage, disponibles en allant sur ce site.

🚨 RIM’K x PEUGEOT



Pour célébrer les 25 ans de "Tonton du Bled", Rim’k et Peugeot s’associent 🚗



Il est possible de commander un t-shirt exclusif avec une place pour l’Adidas Arena de Rim’k 🏟️

pic.twitter.com/2BQNbfZHjr — Kultur (@Kulturlesite_) June 22, 2025

Sur le t-shirt, on retrouve évidemment le fameux "504 break" bien chargé, avec un vélo et des caisses sur le toit. En option, vous pouvez également acheter une place de concert avec le t-shirt, pour le 12 décembre 2025, date à laquelle Rim'K se produira à l'Adidas Arena, à Paris Nord. Mais Peugeot est allée encore plus loin : la marque a carrément ressorti un nouveau modèle de 504 Break entièrement revisité, avec pas mal d'éléments très modernes, couplés à un aspect vintage évident, notamment au niveau des vitres teintées jaunes.

Bref, pour une fois qu'une marque française assume ses liens avec le rap, on dit bravo et on espère que ça ouvrira la porte à d'autres collabs du même style. Même si on a du mal à imaginer une collaboration aussi mythique que ce 504 Break !