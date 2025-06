Drake révèle la somme colossale qu'il a perdue en paris sportifs le mois dernier

Une somme complètement hallucinante, heureusement que Drake peut se le permettre.

Les paris sportifs, c'est une activité très prenante qui passionne beaucoup de gens en France et à travers le monde. On connait tous des anciens, dans nos quartiers, qui passent leur journée au PMU, ou sur leurs applis de paris pour tenter des combinés complètement fous, avec l'espoir d'amasser le pactole. Dans le rap game, on connait deux ou trois vedettes qui n'hésitent pas à parier des sommes folles sur des matchs de sport. Notamment Drake, plus gros gambler connu du rap US, qui vient de dévoiler la somme colossale utilisée pour ses paris le mois dernier.

Parier, c'est risqué, on ne le dira jamais assez aux gens. Dites vous bien que si les entreprises de paris sportifs existent, c'est parce qu'elles sont largement bénéficiaires, et ça veut donc dire qu'une énorme majorité des parieurs jouent à perte. Drake en a bien conscience, et en story sur Instagram, il a dévoilé un screenshot sur lequel on peut voir la somme folle dépensée en paris juste sur le mois dernier : 124 527 265 dollars, soit environ 110 millions d'euros. Sur un seul mois.

Drake shares gambling losses. pic.twitter.com/Y86LXJJWvr — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2025

Et en ce qui concerne les résultats, il a perdu environ 8 millions de dollars sur les 124 millions "investis". Drizzy n'est donc même pas un si mauvais parieur, puisque son déficit n'est que "léger" par rapport à tout ce qu'il a misé. Le rappeur canadien a accompagné sa story d'un message qui peut servir de prévention : "Je suis obligé de partager le côté obscur du pari. Les pertes sont tellement grosses maintenant. J'espère pouvoir vous poser un gros gain bientôt, parce que je suis le seul gars qui n'a jamais gagné un pari max, alors que ces types font des paris max une fois par semaine...".

Bref, même Drake se rend compte qu'il claque beaucoup trop de thunes dans les paris, qui, on le répète, peuvent rapidement devenir une addiction, néfaste pour votre porte-monnaie et votre santé mentale. D'ailleurs, si vous voulez quand même parier, ne jouez que des sommes que vous êtes prêts à perdre, même chose pour le casino ou le poker.