Sam's arrêté au Sierra Leone en possession de lingots d'or non déclarés

On sait peut-être comment il a pu payer la Rolex de Dembélé.

Des fois, il vaut mieux rester discret sur les réseaux… surtout quand on veut faire le malin. Car bien souvent, ce sont les internautes qui finissent par gagner. Et c’est exactement ce qui est arrivé à Sam’s, le rappeur et acteur révélé au grand public grâce à la série "Validé".

Il y a encore quelques semaines, Sam’s faisait le buzz après la victoire du PSG en Ligue des Champions. On se souvient tous de cette fameuse vidéo dans laquelle il offre une Rolex flambant neuve à Ousmane Dembélé, en pleine euphorie. Un geste qui a rapidement divisé sur la toile : certains saluent sa générosité, d’autres crient à la ruine.

Face aux critiques, Sam’s a pris la parole une nouvelle fois :

"Apparemment, les humains sont énervés. Ça parle beaucoup, même si j'offre ce que je veux, à qui je veux ! Je n'aurais pas dû lui offrir une Rolex, j'aurais pu lui offrir des Patek, des Richard Mille, des baraques, des bateaux… Tu vois ou pas ? Allez bisous !"

Mais plutôt que de calmer le jeu, il a choisi d’en rajouter une couche. Sur Snapchat, il s’est lancé dans une série de vidéos où il exhibe fièrement ses possessions, dont plusieurs lingots d’or. Un move qui n’est pas passé inaperçu… surtout du côté des autorités.

Ce mercredi 18 juin, le compte Aquababe a publié une vidéo choc : on y voit Sam’s se faire arrêter à l’aéroport de Freetown, capitale de la Sierra Leone. Les agents ont découvert 10 kg d’or non déclaré dissimulés dans trois valises, juste avant son embarquement pour Paris.

À 41 ans, l’artiste semble s’être pris à son propre jeu. En tentant de narguer ses haters, il a fini par alerter la justice. Et cette fois, ce ne sont ni des punchlines ni des montres de luxe qui vont lui éviter la galère.

En voulant prouver qu’il avait les moyens pour faire taire les critiques, Sam’s devient finalement la risée des réseaux sociaux.