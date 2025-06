Booba allume Mbappe dans "Ici c'est Paris", son morceau pour la victoire du PSG en Ligue des Champions

Le morceau de Booba pour le PSG est arrivé, et forcément, à l'intérieur, il y a un clash.

On s'en doutait un peu : la victoire du PSG en Ligue des Champions allait forcément inspirer des rappeurs, qui allaient en parler dans leurs textes, au détour d'une punchline. Mais plusieurs artistes ont aussi annoncé qu'ils allaient carrément créer des morceaux à la gloire du club, comme Booba, qui tease son titre "Ici C'est Paris" depuis des jours désormais. Cette fois ça y est, le morceau est bien là, et on peut entendre qu'il en a profité pour allumer Mbappe.

Comme dit précédemment, on n'est pas forcément fans de la DA du morceau, avec une vibe tropicale et estivale qui est vraiment très loin de l'ambiance parisienne, mais après tout, c'est Booba l'artiste et il fait ce qu'il veut. L'autotune, qu'il sait pourtant bien utiliser habituellement ("92i Veyron", "Validée", les exemples ne manquent pas), ne véhicule aucune émotion dans le refrain, le fait qu'il soit en feat avec un artiste colombien alors qu'aucun joueur majeur du PSG n'a de rapport avec la Colombie, on trouve ça pas utile, bref, beaucoup de choses à dire sur le morceau, qui embrasse un peu facilement les codes du tube de l'été de manière un peu trop visible.

Heureusement, Kopp se rattrape un peu sur son couplet, en accélérant un peu le rythme et en calant quelques jolies références aux joueurs actuels du PSG comme Dembélé, Hakimi, ou Désiré Doué. Et il en profite également pour allumer Mbappe, sa cible favorite depuis plusieurs années désormais : "Le ballon d'or c'est pour moi Je veux pas la Coupe du Roi Il a trahi la honda Pour de la tortilla Quelle erreur, quelle erreur". La punchline est en effet assez drôle, même si elle est facile. Par contre, on sent que Booba est touché et qu'il garde beaucoup de seum en lui, même si on ne sait pas trop pourquoi.

Penser à Mbappe qui n'est plus au club alors que l'heure est à la célébration du PSG actuel, ça montre qu'il garde du venin dans les veines. Tout comme le fait de dédicacer les marseillais en fin de morceau : il prend ça comme une pique, une provocation, mais le fait de penser aux ennemis marseillais alors que tu viens de soulever la LDC, ça montre que tu étais gravement atteint dans ton orgueil ces dernières années. Si on ne peut que valider la référence au coach Luis Enrique et à sa fille, mentionner Messi et Beckham, deux mercenaires qui n'ont jamais eu aucun amour pour le club, ça n'a pas beaucoup de sens.

Bref, comme souvent, ça critique le morceau, mais tout le monde en parle, y compris nous. Vu l'état actuel de l'industrie, il ne serait même pas étonnant de voir une certification tomber pour le morceau. D'autant qu'on le sait, sa communauté, la Piraterie, est toujours très mobilisée à chacune de ses sorties. Si Booba sait toujours comment faire le buzz, pas sûr que ce morceau rentre dans l'histoire, contrairement à la victoire du PSG en Ligue des Champions qui, elle, est historique !