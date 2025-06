Booba a bien donné l'argent pour la vidéo de Gims sans lunettes... mais ne donne pas tout !

Un peu radin B2O ?

C’est la vidéo qu’on attend tous ! Si en ce moment Gims est au sommet de son art, enchaînant les hits comme jamais, côté personnel, c’est un peu moins glorieux. Récemment divorcé de Demdem, et toujours sous le feu des clashs avec Booba, sa vie privée prend une tournure plus sombre.

Et c’est là que le DUC entre en scène. Fidèle à lui-même, Booba continue son pressing sur son rival préféré. Il y a quelque temps, il avait lancé un défi à sa communauté : trouver une vidéo de Gims sans lunettes. À la clé ? Une prime de 5 000 € pour celui ou celle qui arriverait à capter l’image tant attendue de l’interprète de "Bella" sans ses fameuses montures.

Et devinez quoi ? La vidéo tant espérée a fini par arriver. Il y a quelques jours, un heureux gagnant avait montré les captures de sa conversation avec Booba. Et cette fois, B2O a tenu parole. Dans une story Instagram, on le voit faire remettre l’argent au gagnant, billet en main, sourire aux lèvres. Mission accomplie ? Pas tout à fait…

Booba, toujours aussi tranchant, précise dès le début :

"La remise du butin. On a baissé à 1500, c’était pas une œuvre originale. Mais chose promise chomedu."

Autrement dit, Booba a payé… mais pas l’intégralité. Seulement 1500 € au lieu des 5000 € promis, car la vidéo ne serait pas assez exclusive. Alors un peu radin Booba ? Ou tout simplement fidèle à ses règles ? C’est une question de point de vue.

Certains diront que quand on fait une promesse, on la tient jusqu’au bout. D’autres comprendront que le DUC attend une vraie vidéo originale, peut-être en qualité HD, bien nette, sans filtre, pour lâcher les 5000 € complets.

Affaire à suivre… Car on connaît Booba, il n’a pas dit son dernier mot. Et qui sait, un autre gagnant sortira peut-être de l’ombre avec une véritable pépite sans lunettes de Gims cette fois.