R. Kelly victime d'une tentative d'assassinat par overdose ?

Le chanteur, qui purge actuellement une peine de plus de 30 ans de prison, a dû être transporté à l'hôpital.

Sale temps pour les artistes en prison. Après Tory Lanez, agressé à coups de couteau (14 coups pour être exact) pendant sa détention, c'est R. Kelly qui fait la une de l'actualité pour une raison bien sombre. Le king du RnB des années 90/2000 a été transporté à l'hôpital après une overdose de médicaments en fin de semaine dernière. Là où cette histoire devient carrément glauque, c'est que l'avocat du chanteur accuse l'administration pénitentiaire d'être à l'origine de cette overdose.

Cela fait environ plus d'une semaine que R. Kelly et son équipe d'avocats tentent d'alerter les autorités au sujet d'un éventuel complot qui viserait à le faire tuer, raison pour laquelle il a demandé sa remise en liberté. Pas très pris au sérieux jusqu'ici, cette overdose, qui ne serait donc pas accidentelle, viendrait confirmer les craintes de l'artiste, qui a été transporté au Duke University Hospital pour être pris en charge, où il serait resté pendant plus de deux jours afin d'être soigné, les 13 et 14 juin.

Son avocat, Beau B. Brindley, a livré un récit assez effroyable de la manière dont se seraient déroulés les évènements. Le 10 juin, le chanteur aurait été placé à l'isolement, puis contraint à prendre des médicaments en grande quantité. Il aurait ensuite été contraint de prendre d'autres médicaments supplémentaires, encore en grande quantité, par rapport à celles qu'il prenait habituellement. Au réveil, il se sentait complètement affaibli, ne pouvant plus marcher, et aurait perdu connaissance. Transféré à l'hôpital, il a été soigné pendant deux jours avant d'être expulsé vers sa prison.

R. Kelly was reportedly rushed to the hospital from an overdose of medications in prison pic.twitter.com/tkTF0C2I4A — Daily Loud (@DailyLoud) June 17, 2025

Encore plus étrange, cette overdose arrive juste après que R. Kelly et son équipe ait averti les médias qu'un complot visant à le faire tuer aurait été mis en place par les autorités pénitentiaires, qui auraient eu recours aux services d'un membre de la Aryan Brotherhood pour le faire liquider. Des accusations rejetées en bloc par l'administration pénitentiaire et le bureau du procureur, qui rappellent que le chanteur est un horrible manipulateur et un prédateur, qui n'a montré aucune compassion ni remord pour ses victimes pendant toute al durée de son procès. Ils hurlent donc à la mise en scène visant à le faire libérer, comme R. Kelly et sont équipe en avaient fait la demande il ya quelques jours.

Difficile de démêler le vrai du faux...