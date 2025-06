Gims et DemDem : la séparation choc après 20 ans de vie commune

Après des mois de rumeurs et de messages énigmatiques sur les réseaux, DemDem officialise son divorce de Gims en story Snapchat. Retour sur la fin d’un couple discret mais emblématique du rap francophone.

Des tensions présumées entre Gims et DemDem circulaient depuis la fin de l’année 2024. Sur les réseaux, la femme du rappeur multipliait les messages codés. Le fait que le couple soit d'habitude, plutôt discret concernant leur relation, rendait ces signes encore plus intrigants. C’est finalement ce week-end que la séparation a été confirmée : DemDem a annoncé être “divorcée” dans une première story, puis "célibataire” dans une seconde sur Instagram. Des publications qui ont secoué le milieu du rap et de la musique française. Gims, avec sa sobriété habituelle, n’a pour l’instant fait aucun commentaire.

Cette rupture marque la fin d’un couple emblématique du rap francophone. Ensemble depuis près de vingt ans, Gims et Demdem se sont mariés en 2005 et ont eu quatre enfants. La femme a souvent été une source d’inspiration pour le rappeur, notamment dans le clip de "Tout donner", où ils incarnaient un duo à la Bonnie & Clyde. Rarement médiatisée, leur relation avait une place centrale dans l’univers de Gims.

Côté musique, Gims poursuit sa route malgré la tempête personnelle et travaille sur de nouveaux sons, entre rap et pop urbaine. Alors que sa carrière connaît un nouveau pic, grâce à de nombreux événements et des tubes comme "Ciel", "Ninao" ou encore "Contact", cette rupture influencera-t-elle l’artiste dans sa musique à venir ?

Story de Demdem, sur Instagram :