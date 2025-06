Silentó, auteur du hit mondial "Watch Me", condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de son cousin

Probablement l'histoire la plus folle de la semaine.

On avait un peu ralenti ces derniers mois concernant les grosses peines infligées aux rappeurs US, qui se tenaient aussi peut-être un peu plus tranquilles. Mais cette semaine, on dirait bien que c'est reparti de plus belle : le rappeur Silentó, connu mondialement pour le hit viral "Watch Me (Whip/Nae Nae)", vient d'être condamné à 30 ans de prison fermes pour avoir tué son cousin par balles, alors qu'il n'a que 27 ans.

On savait déjà que le rappeur était directement impliqué dans le meurtre de son cousin, Frederick Rooks, puisque les faits ont eu lieu en 2021 et que Silentó a rapidement été placé en garde à vue en reconnaissant avoir tiré sur son cousin en février 2021. Cela fait donc plus de 4 ans que le rappeur attendait son jugement définitif derrière les barreaux, on dirait bien que la justice américaine n'était pas trop pressée cette fois. 4 chefs d'inculpation ont été retenus contre l'artiste : homicide volontaire, agression aggravée, possession d'arme à feu et dissimulation de la mort d'une personne, d'après les informations dévoilées par le New-York Times.

Silentó a plaidé plusieurs fois l'instabilité mentale, mais on dirait bien que ça n'a pas suffit à provoquer la clémence des juges et du jury. En même temps, il faut dire qu'il ne s'agissait pas de sa première condamnation, lui qui s'était déjà fait péter pour violences conjugales et pour excès de vitesse en mars 2020.

Un vrai gâchis, alors qu'il aurait pu sereinement profiter d'une juteuse retraite car à l'heure d'aujourd'hui, le clip de son tube mondialement connu a 1,9 milliards de vues sur Youtube.