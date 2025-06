SDM, PLK, Maes : les dessous du "clash" expliqués par Booba

Le Duc s'est même permis d'insulter violemment PLK.

Les clashs sont parfois difficiles à suivre dans le rap français. Auparavant, c'était plus clair et plus facile, car les rappeurs sortaient des morceaux où ils se taclaient les uns et les autres, ça laissait une trace, et c'était divertissant. Aujourd'hui, à part quelques rares exceptions (Benjamin Epps vs 404Billy, Maes vs Lacrim), on a surtout affaire à des amuseurs qui s'insultent sur Instagram. C'est toujours divertissant, mais c'est moins musical. Et si vous n'aviez pas suivi le clash entre Maes, PLK et SDM, Booba a décidé de vous résumer tout ça, en n'hésitant pas à insulter PLK.

On rappelle brièvement les faits : au début de l'année 2024, la tension entre Maes et Booba est à son maximum et dans ce contexte, le rappeur de Sevran s'en est pris à un peu tous les artistes du 92i, dont SDM, qui est très proche de PLK puisqu'ils viennent de la même ville. Forcément, l'annonce de la sortie d'un featuring entre Maes et PLK, "4Motion", avait de quoi interroger, puisque PLK était pote avec SDM, qui venait de se faire insulter par Maes. Dans un court extrait posté sur son compte Instagram, Booba a retracé les évènements à sa manière en dévoilant les coulisses de cette affaire :

En fait, c’est un peu plus compliqué que ça. C’est que Maes a sorti le feat de force et a menacé PLK qui est une schméta, de l’éteindre, s’il s’opposait à la sortie de ce feat. Du coup, on peut dire que Maes a braqué le feat. PLK n’a pas osé s’interposer car c’est une schméta du coup l’amitié SDM PLK a été schmétisée. On peut dire ça comme ça.

Maes aurait provoqué la fin de l'amitié entre SDM et PLK selon Booba pic.twitter.com/rhBsvBoWn6 — Sikagz (@jestemsikagz) June 9, 2025

De sales insultes balancées à l'encontre de PLK, qui est le seul à ne pas avoir trop pris la parole dans cette affaire. Il faut dire que Polak est trop occupé à empilé les certifications, et que contrairement à tous les autres amuseurs d'Instagram, il a peut-être juste pensé qu'il ne faisait que de la musique et qu'il s'en foutait des embrouilles de gamins sur Instagram, et surtout, que ce n'était pas ses histoires. Booba en avait évidemment profité pour attaquer PLK, probablement pour avoir un peu de lumière (car PLK était au top de sa hype) sur son clash avec Maes qui durait depuis trop longtemps pour que ça reste intéressant sans impliquer de nouvelles personnes.

En revanche, les révélations sur cette amitié brisée entre PLK et SDM restent un peu intéressantes, dans la mesure où, on se le rappelle, les deux rappeurs étaient relativement soudés depuis longtemps, avec "OSCQV" sorti il y a presque 10 ans. Mais peut-être que maintenant qu'SDM a quitté le 92i, il va s'éloigner de toutes ces histoires. On l'espère, car l'histoire d'amitié entre les deux rappeurs de Clamart était belle.