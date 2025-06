The Game, Doechii, ... : le rap US prend position au sujet des émeutes de Los Angeles

Alors que les émeutes font rage à Los Angeles, certains rappeurs US ont décidé de prendre position et d'apporter leur soutien aux manifestants.

Les retombées de la politique de Donald Trump ne se sont pas faites attendre longtemps. Après ses prises de position assez radicales sur l'immigration ces derniers mois, le président est passé à l'acte, en ordonnant à l'ICE (les services d'immigration) de procéder à l'arrestation et à l'expulsion de nombreux sans-papiers. Le 6 juin, l'arrestation d'une quarantaine d'immigrés à Los Angeles a provoqué de violentes manifestations. Après plusieurs affrontements avec les forces de l'ordre, Trump a envoyé l'armée, et l'affaire tourne à l'émeute. Plusieurs acteurs du rap US ont apporté leur soutien aux manifestants.

Des rappeurs qui se positionnent sur des sujets politiques, ça manquait un peu. Ce n'est un secret pour personne, depuis une grosse quinzaine d'années, beaucoup d'artistes se sont contentés d'être des "divertisseurs". Mais cette semaine, on a pu en voir certains prendre position, comme The Game, qui a posté un long message assez fort sur son compte Instagram :

Aussi loin que je puisse me rappeler... il y a toujours eu des noirs et des latinos dans cette ville. Depuis les premiers jours de mon enfance jusqu'à maintenant, on a toujours tout traversé ensemble. Tous ensemble. De tous temps. On n'a pas toujours été d'accord, mais on s'est partagé Los Angeles depuis longtemps maintenant. Je suis avec vous tous, et je sais que vous êtes avec nous.

Il termine son message en citant 2Pac dans "To Live and Die in L.A.". Dans son carrousel sur Instagram, on peut voir plusieurs images des émeutes, dont notamment une assez forte, avec un gars qui tient un drapeau sur lequel on peut lire : "né et élevé à LA. Me déporter ? Vous allez me déporter où ? Back in the hood!". The Game n'est pas le seul artiste à avoir pris position sur le sujet des émeutes : Doechii aussi ne s'est pas privée, elle qui a directement interpellé Donald Trump en pleine cérémonie des BET Awards, qui avait justement lieu à Los Angeles.

Il y a actuellement des attaques terribles qui créent de la peur et du chaos dans nos communautés au nom de la loi et l'ordre. Trump utilise la force militaire pour arrêter des manifestations. Je veux que vous pensiez tous à quel genre de gouvernement on à affaire, lorsqu'à chaque fois qu'on veut exercer notre droit démocratique de protester, l'armée est déployée contre nous. Des gens sont arrachés de leurs familles. Je pense que c'est ma responsabilité en tant qu'artiste d'utiliser ce moment pour prendre position en faveur de tous les gens opprimés. On mérite tous de vivre dans l'espoir et pas dans la peur.

Effectivement, il en va de sa responsabilité en tant qu'artiste, et ça fait plaisir de voir une artiste de son envergure (Doechii est clairement la nouvelle numéro 1 du rap US féminin) prendre position dans ces moments où tout le "gratin" de l'industrie se félicite, en oubliant un peu d'où ils viennent et ce que sont en train de vivre les gens qui ont grandi aux mêmes endroits qu'eux. Ça change un peu des Megan Thee Stallion et autres Nicki Minaj, excellentes rappeuses mais terriblement lisses.

D'ailleurs, on est assez surpris de voir que Kendrick Lamar n'a pratiquement pas dit un mot sur ces émeutes qui ont pourtant lieu dans sa ville, alors que certains manifestants diffusent justement des titres à lui comme "Squabble Up". Maintenant qu'il a fait le Superbowl, et qu'il est le numéro 1 de ce game, on dirait bien qu'il a un peu oublié ce qu'il symbolisait auprès de toute une partie de la jeunesse de sa ville...